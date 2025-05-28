«Хоть бы у него все получилось». Реакция фанов на назначение Арды Турана

«Шахтер» официально объявил о назначении Арды Турана на должность главного тренера. Контракт с турецким специалистом будет действовать в течение 2 следующих сезонов. По информации турецких СМИ, Арда Туран будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

Предыдущим местом работы Турана был турецкий «Эюпспор». В чемпионате Турции команда заняла шестое место, набрав в 36 матчах 53 очка (15 побед, 8 ничьих и 13 поражений).

Болельщики рады приходу Турана в «Шахтер». Но часть относится к назначению нового тренера скептически.

explorerxq: Арда, надо возвращать чемпионство, мы в тебя верим!!

mr.andreichik: Очень рискованный ход, надеюсь в этот раз оправдано.

ih.chuvakov: Сегодня все турки пишут что с детства за Шахтёр)

ievgenii_maksymov: Не понимаю логики такого назначения. Система клуба совершенно не под стиль этого тренера. Посмотрим, что он сможет там сделать.

ogzzekm: Если в начале матчей будут отрицательные результаты, я считаю, что нужно проявить терпение. Арда Туран – один из самых успешных футболистов в истории турецкого футбола, работавший со многими выдающимися тренерами. Если хотите, можете ознакомиться с тренерами, с которыми он работал. В национальной сборной у него тоже очень успешная карьера. Первые два года тренерской деятельности он провел очень успешно. Он молодой тренер с большим потенциалом. Проявляйте терпение, поддерживайте его – я уверен, что наша команда добьется успеха.

LPG Lumore: Кто-то может объяснить, почему руководство ШД решило, что Туран это классный тренер и отличный вариант?

MK: А кого вы сейчас хотели?

bounty: Хоть бы у него все получилось.

Юрий: Очень рад, что наконец Арда Туран прибыл в Шахтер надеюсь, что при нем будет дисциплина хорошая. Думаю, он покажет себя и свою силу будем наблюдать.

Alex: УПЛ и кубок должны 100% забирать, но вот в ек было бы хорошо хотя бы в плей-офф выйти.

Рома Шедоу: Главное время дать, я думаю акцент больше будет на Европу ибо УПЛ и так должны брать по факту.