«Хоть бы у него все получилось». Реакция фанов на назначение Арды Турана
Турецкий тренер подписал с «Шахтером» контракт на два года
«Шахтер» официально объявил о назначении Арды Турана на должность главного тренера. Контракт с турецким специалистом будет действовать в течение 2 следующих сезонов. По информации турецких СМИ, Арда Туран будет зарабатывать 2 миллиона евро в год.
Предыдущим местом работы Турана был турецкий «Эюпспор». В чемпионате Турции команда заняла шестое место, набрав в 36 матчах 53 очка (15 побед, 8 ничьих и 13 поражений).
Болельщики рады приходу Турана в «Шахтер». Но часть относится к назначению нового тренера скептически.
explorerxq: Арда, надо возвращать чемпионство, мы в тебя верим!!
mr.andreichik: Очень рискованный ход, надеюсь в этот раз оправдано.
ih.chuvakov: Сегодня все турки пишут что с детства за Шахтёр)
ievgenii_maksymov: Не понимаю логики такого назначения. Система клуба совершенно не под стиль этого тренера. Посмотрим, что он сможет там сделать.
ogzzekm: Если в начале матчей будут отрицательные результаты, я считаю, что нужно проявить терпение. Арда Туран – один из самых успешных футболистов в истории турецкого футбола, работавший со многими выдающимися тренерами. Если хотите, можете ознакомиться с тренерами, с которыми он работал. В национальной сборной у него тоже очень успешная карьера. Первые два года тренерской деятельности он провел очень успешно. Он молодой тренер с большим потенциалом. Проявляйте терпение, поддерживайте его – я уверен, что наша команда добьется успеха.
LPG Lumore: Кто-то может объяснить, почему руководство ШД решило, что Туран это классный тренер и отличный вариант?
MK: А кого вы сейчас хотели?
bounty: Хоть бы у него все получилось.
Юрий: Очень рад, что наконец Арда Туран прибыл в Шахтер надеюсь, что при нем будет дисциплина хорошая. Думаю, он покажет себя и свою силу будем наблюдать.
Alex: УПЛ и кубок должны 100% забирать, но вот в ек было бы хорошо хотя бы в плей-офф выйти.
Рома Шедоу: Главное время дать, я думаю акцент больше будет на Европу ибо УПЛ и так должны брать по факту.
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