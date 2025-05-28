Украина. Премьер лига28 мая 2025, 13:42 |
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«Не знаю, откуда эта информация». Реакция Пономарева на слухи об уходе
Виталий прокомментировал информацию о своем прощании с «Рухом»
28 мая 2025, 13:42 |
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Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал информацию о своём уходе из клуба.
По информации издания Tribuna, специалист не прощался с футболистами и до сих пор остаётся тренером львовского клуба.
«Не знаю, откуда эта информация. Никто ни с кем не прощался. На данный момент я всё ещё главный тренер «Руха», – сказал Пономарёв.
Ранее на нашем сайте сообщалось, что Пономарев сменит Романа Григорчука и станет тренером черкасского ЛНЗ.
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