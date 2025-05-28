«Не знаю, откуда эта информация». Реакция Пономарева на слухи об уходе

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал информацию о своём уходе из клуба.

По информации издания Tribuna, специалист не прощался с футболистами и до сих пор остаётся тренером львовского клуба.

«Не знаю, откуда эта информация. Никто ни с кем не прощался. На данный момент я всё ещё главный тренер «Руха», – сказал Пономарёв.

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Пономарев сменит Романа Григорчука и станет тренером черкасского ЛНЗ.