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  4. «Не знаю, откуда эта информация». Реакция Пономарева на слухи об уходе
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 13:42 |
725
2

«Не знаю, откуда эта информация». Реакция Пономарева на слухи об уходе

Виталий прокомментировал информацию о своем прощании с «Рухом»

28 мая 2025, 13:42 |
725
2
«Не знаю, откуда эта информация». Реакция Пономарева на слухи об уходе
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал информацию о своём уходе из клуба.

По информации издания Tribuna, специалист не прощался с футболистами и до сих пор остаётся тренером львовского клуба.

«Не знаю, откуда эта информация. Никто ни с кем не прощался. На данный момент я всё ещё главный тренер «Руха», – сказал Пономарёв.

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Пономарев сменит Романа Григорчука и станет тренером черкасского ЛНЗ.

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Виталий Пономарев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Трибуна
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Victor673256ua
Як показує практика, інсайдерська інформація про українських тренерів зазвичай правдива
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