Перуанец в свой день рождения вошел в историю Кубка Либертадорес

В матче заключительного тура группового раунда Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» на легендарном «Монументаль» сыграл вничью с перуанским «Университарио» со счетом 1:1.

Благодаря этому результату обе команды вышли в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Эта ничья стала исторической для команды из Перу. «Университарио» стал первым перуанским клубом за 13 лет, который будет представлять свою страну в плей-офф самого престижного турнира Южной Америки. Для самой команды этот выход в плей-офф стал первым за 15 лет.

Автором гола, принесшего «Университарио» необходимый результат, стал Хайро Конча. Интересным фактом является то, что этот гол стал дебютным для игрока в Кубке Либертадорес и еще и в день своего рождения. Уже 26-летний перуанский полузащитник «Университарио» сделал себе и своей команде подарок в матче против легендарной аргентинской команды на не менее легендарном стадионе.

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Perú 🇵🇪 tendrá un representante en 8vos de la #Libertadores 🏆 por primera vez en 13 años. Será Universitario ¿Cuál había sido el último? Real Garcilaso, en la edición de 2013. pic.twitter.com/mDwXM90VYM — VSports Team (@VSportsTM) May 28, 2025

En el mismo día de su 26° cumpleaños, Jairo Concha convirtió su 1° gol en #Libertadores 🏆 nada menos que ante River y en el Monumental. Qué manera de celebrarlo 🎂⚽️pic.twitter.com/Ez0x8J2a2r — VSports Team (@VSportsTM) May 28, 2025