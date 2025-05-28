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Кубок Либертадорес
28 мая 2025, 13:27 | Обновлено 28 мая 2025, 13:38
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Перуанец в свой день рождения вошел в историю Кубка Либертадорес

Гол¸Хайро Конча в ворота «Ривер Плейт» вывел «Университарио» в 1/8 турнира

28 мая 2025, 13:27 | Обновлено 28 мая 2025, 13:38
51
0
Перуанец в свой день рождения вошел в историю Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайро Конча

В матче заключительного тура группового раунда Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» на легендарном «Монументаль» сыграл вничью с перуанским «Университарио» со счетом 1:1.

Благодаря этому результату обе команды вышли в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Эта ничья стала исторической для команды из Перу. «Университарио» стал первым перуанским клубом за 13 лет, который будет представлять свою страну в плей-офф самого престижного турнира Южной Америки. Для самой команды этот выход в плей-офф стал первым за 15 лет.

Автором гола, принесшего «Университарио» необходимый результат, стал Хайро Конча. Интересным фактом является то, что этот гол стал дебютным для игрока в Кубке Либертадорес и еще и в день своего рождения. Уже 26-летний перуанский полузащитник «Университарио» сделал себе и своей команде подарок в матче против легендарной аргентинской команды на не менее легендарном стадионе.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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