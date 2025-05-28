Оскар Кардосо и Паоло Герреро переписали историю Кубка Либертадорес

В матче заключительного тура группового раунда Кубка Либертадорес парагвайский «Либертад» и перуанская «Альянса Лима» сыграли вничью со счетом 2:2.

Интересным аспектом игры стали авторы забитых мячей. Впервые в истории Кубка Либертадорес двое игроков старше 40 лет забили голы в одном матче за разные команды.

За парагвайский клуб голом отметился 42-летний Оскар Кардосо, известный в Европе по выступлениям за «Бенфику».

Голом в составе «Альянсы» отметился 41-летний Паоло Герреро, который в свое время также играл в Европе за «Баварию» и «Гамбург».