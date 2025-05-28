Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оскар Кардосо и Паоло Герреро переписали историю Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес
28 мая 2025, 13:18 | Обновлено 28 мая 2025, 13:38
156
0

Оскар Кардосо и Паоло Герреро переписали историю Кубка Либертадорес

Нестареющие легендарные игроки из Парагвая и Перу отличились своими очередными голами

28 мая 2025, 13:18 | Обновлено 28 мая 2025, 13:38
156
0
Оскар Кардосо и Паоло Герреро переписали историю Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Герреро

В матче заключительного тура группового раунда Кубка Либертадорес парагвайский «Либертад» и перуанская «Альянса Лима» сыграли вничью со счетом 2:2.

Интересным аспектом игры стали авторы забитых мячей. Впервые в истории Кубка Либертадорес двое игроков старше 40 лет забили голы в одном матче за разные команды.

За парагвайский клуб голом отметился 42-летний Оскар Кардосо, известный в Европе по выступлениям за «Бенфику».

Голом в составе «Альянсы» отметился 41-летний Паоло Герреро, который в свое время также играл в Европе за «Баварию» и «Гамбург».

По теме:
Перуанец в свой день рождения вошел в историю Кубка Либертадорес
Насыщенным на рекорды выдался очередной игровой день Кубка Либертадорес
От поражения не спасло. Необычный образ тренера Барселоны из Эквадора
Кубок Либертадорес Оскар Кардосо Паоло Герреро статистика Либертад Альянса Лима
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини
Футбол | 28 мая 2025, 13:21 0
ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини
ФОТО. Жена Лунина взорвала сеть горячим фото в бикини

Анастасия впечатлила своих подписчиков роскошной фигурой

Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Футбол | 27 мая 2025, 18:56 1
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами

Легендарный португалец колеблется между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем»

«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ
Футбол | 28.05.2025, 08:09
«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ
«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27.05.2025, 20:44
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28.05.2025, 04:55
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 59
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
26.05.2025, 09:29
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 8
Другие виды
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 28
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем