Оскар Кардосо и Паоло Герреро переписали историю Кубка Либертадорес
Нестареющие легендарные игроки из Парагвая и Перу отличились своими очередными голами
В матче заключительного тура группового раунда Кубка Либертадорес парагвайский «Либертад» и перуанская «Альянса Лима» сыграли вничью со счетом 2:2.
Интересным аспектом игры стали авторы забитых мячей. Впервые в истории Кубка Либертадорес двое игроков старше 40 лет забили голы в одном матче за разные команды.
За парагвайский клуб голом отметился 42-летний Оскар Кардосо, известный в Европе по выступлениям за «Бенфику».
Голом в составе «Альянсы» отметился 41-летний Паоло Герреро, который в свое время также играл в Европе за «Баварию» и «Гамбург».
Por primera vez en la historia de la Libertadores 🏆 dos jugadores de más de 40 años facturaron en un mismo partido para equipos distintos. Fueron Tacuara Cardozo (42) y Paolo Guerrero (41) en Libertad - Alianza Lima. Símbolos vigentes de Paraguay y Perú. Dato de @mavegol. pic.twitter.com/Z1GWnJqYss— VSports Team (@VSportsTM) May 28, 2025
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