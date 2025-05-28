Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не выполнил план. Испанский клуб уволил главного тренера
Испания
28 мая 2025, 12:52 | Обновлено 28 мая 2025, 13:04
1154
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не выполнил план. Испанский клуб уволил главного тренера

«Леганес» расторг контракт с Борха Хименесом

28 мая 2025, 12:52 | Обновлено 28 мая 2025, 13:04
1154
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не выполнил план. Испанский клуб уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Хименес

Испанский клуб «Легенас» официально расторг контракт с главным тренером команды Борха Хименесом.

Представители клуба вместе с коучем пришли к общему решению прекратить сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов.

«Клуб хочет поблагодарить Борхи за его преданность, уважение и профессионализм в течение этих месяцев, а также пожелать ему всего наилучшего в будущих вызовах, как личных, так и профессиональных», – написала пресс-служба.

Хименес возглавлял коллектив с начала сезона 2023/24. Специалист вывел команду в главную лигу Испании, однако удержаться в Ла Лиге клуб так и не смог. По результатам текущего сезона «Леганес» занял 18-е место (40 очов) в турнирной таблице и понизился в классе.

Во главе клуба Борха провел 87 поединков, в которых оформил 34 победы, 27 ничьих и уступил 26 раз.

По теме:
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Эксперт: «Арда Туран – неуравновешенный психологически. Динамо повезло»
ОФИЦИАЛЬНО. Заря прекратила сотрудничество с тренером молодежной команды
Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Андрей Витренко Источник: ФК Леганес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Авто/мото | 28 мая 2025, 10:00 7
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен

Анализ Гран-при Монако. Разберем, кто мог удивить и кому это удалось, а кому нет

Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 28 мая 2025, 06:23 26
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций

Украину в еврокубках будут представлять 4 команды, но сколько пройдут отбор?

Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Футбол | 27.05.2025, 18:56
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Футбол | 27.05.2025, 17:51
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Футбол | 28.05.2025, 13:43
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 10
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 59
Футбол
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 28
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем