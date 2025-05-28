ОФИЦИАЛЬНО. Не выполнил план. Испанский клуб уволил главного тренера

Испанский клуб «Легенас» официально расторг контракт с главным тренером команды Борха Хименесом.

Представители клуба вместе с коучем пришли к общему решению прекратить сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов.

«Клуб хочет поблагодарить Борхи за его преданность, уважение и профессионализм в течение этих месяцев, а также пожелать ему всего наилучшего в будущих вызовах, как личных, так и профессиональных», – написала пресс-служба.

Хименес возглавлял коллектив с начала сезона 2023/24. Специалист вывел команду в главную лигу Испании, однако удержаться в Ла Лиге клуб так и не смог. По результатам текущего сезона «Леганес» занял 18-е место (40 очов) в турнирной таблице и понизился в классе.

Во главе клуба Борха провел 87 поединков, в которых оформил 34 победы, 27 ничьих и уступил 26 раз.