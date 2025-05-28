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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Эта команда... такие моменты остаются навсегда»
Лига чемпионов
28 мая 2025, 21:48 |
154
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Эта команда... такие моменты остаются навсегда»

Президент УАФ вспомнил свой бывший клуб «Милан» и победу в ЛЧ

28 мая 2025, 21:48 |
154
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Эта команда... такие моменты остаются навсегда»
УАФ. Андрей Шевченко

В этот день, 22 года назад, в Манчестере состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Милан», сыграв в сухую ничью в основное и дополнительное время, в серии послематчевых пенальти одолел «Ювентус» (3:2).

Решающий пенальти тогда забил Андрей Шевченко, который с отметки переиграл Джанлуиджи Буффона.

Президент УАФ Андрей Шевченко в честь 22 годовщины этого триумфа обнародовал пост в социальных сетях.

«То путешествие. Та команда. Моменты, которые останутся навсегда. Спасибо, Милан ❤️🖤», – написал Шевченко в Инстаграме.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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