Андрей ШЕВЧЕНКО: «Эта команда... такие моменты остаются навсегда»

В этот день, 22 года назад, в Манчестере состоялся финал Лиги чемпионов, в котором «Милан», сыграв в сухую ничью в основное и дополнительное время, в серии послематчевых пенальти одолел «Ювентус» (3:2).

Решающий пенальти тогда забил Андрей Шевченко, который с отметки переиграл Джанлуиджи Буффона.

Президент УАФ Андрей Шевченко в честь 22 годовщины этого триумфа обнародовал пост в социальных сетях.

«То путешествие. Та команда. Моменты, которые останутся навсегда. Спасибо, Милан ❤️🖤», – написал Шевченко в Инстаграме.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.