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Лига конференций
28 мая 2025, 12:59 | Обновлено 28 мая 2025, 13:05
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«Можем войти в историю». Мысли вингера Челси – о финале Лиги конференций

Педру Нету настроен переиграть испанский «Бетис»

28 мая 2025, 12:59 | Обновлено 28 мая 2025, 13:05
191
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«Можем войти в историю». Мысли вингера Челси – о финале Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

Португальский вингер «Челси» Педру Нету поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций против испанского «Бетиса».

Матч за трофей пройдет в польском Вроцлаве. Начнется игра 28 мая в 22:00.

«Для нас победа будет очень много значить, ведь это европейский трофей и потому, что «Челси» может стать первой командой, которая выиграет все европейские турниры. Мы можем войти в историю клуба, оставить свое имя, поэтому должны бороться за это.

У нас победный менталитет. Мы – «Челси», и мы должны выходить на каждый матч с намерением побеждать. Выход в Лигу чемпионов и победа в еврокубке позволят нам заложить фундамент на следующий сезон.

Мы показали, какое качество есть в нашей команде. Конечно, у нас были сложные моменты, но это случается с каждой командой. Мы – новая группа, работаем вместе всего год с новым тренером и новыми игроками. Мы знаем, на что способны. Надо сосредоточиться на том, что можем контролировать. Мы провели очень хороший сезон. Нас ждет прекрасный финал, поэтому я взволнован и с нетерпением жду матча. Мы должны быть благодарными и завершить сезон как можно лучше», – сказал Нету.

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Бетис Челси Лига конференций Бетис - Челси Педру Нету
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
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