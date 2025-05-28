«Можем войти в историю». Мысли вингера Челси – о финале Лиги конференций

Португальский вингер «Челси» Педру Нету поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций против испанского «Бетиса».

Матч за трофей пройдет в польском Вроцлаве. Начнется игра 28 мая в 22:00.

«Для нас победа будет очень много значить, ведь это европейский трофей и потому, что «Челси» может стать первой командой, которая выиграет все европейские турниры. Мы можем войти в историю клуба, оставить свое имя, поэтому должны бороться за это.

У нас победный менталитет. Мы – «Челси», и мы должны выходить на каждый матч с намерением побеждать. Выход в Лигу чемпионов и победа в еврокубке позволят нам заложить фундамент на следующий сезон.

Мы показали, какое качество есть в нашей команде. Конечно, у нас были сложные моменты, но это случается с каждой командой. Мы – новая группа, работаем вместе всего год с новым тренером и новыми игроками. Мы знаем, на что способны. Надо сосредоточиться на том, что можем контролировать. Мы провели очень хороший сезон. Нас ждет прекрасный финал, поэтому я взволнован и с нетерпением жду матча. Мы должны быть благодарными и завершить сезон как можно лучше», – сказал Нету.