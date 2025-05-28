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Лига конференций
28 мая 2025, 09:39 | Обновлено 28 мая 2025, 09:40
192
0

«Это много значит». Капитан Челси надеется на трофей Лиги конференций

Рис Джеймс поделился ожиданиями от финала Лиги конференций

28 мая 2025, 09:39 | Обновлено 28 мая 2025, 09:40
192
0
«Это много значит». Капитан Челси надеется на трофей Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Капитан лондонского Челси Рис Джеймс поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций, где «синие» сыграют против Бетиса.

«Это много значит для меня и для клуба (победа в Лиге конференций – прим.). Для многих игроков это их первый трофей. Многие молодые игроки сыграли ключевую роль в турнире этого сезона, так что это будет много значить.

Прошло несколько лет с тех пор как мы завоевывали трофей, и мне хотелось бы думать, что это может вернуть победный дух в клуб и помочь игрокам, которые пока не выигрывали так много в своей карьере», – сказал Джеймс.

Матч Бетис – Челси состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций.

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Рис Джеймс Челси Лига конференций Бетис Бетис - Челси
Олег Вахоцкий Источник: ФК Челси
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