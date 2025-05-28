«Это много значит». Капитан Челси надеется на трофей Лиги конференций

Капитан лондонского Челси Рис Джеймс поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций, где «синие» сыграют против Бетиса.

«Это много значит для меня и для клуба (победа в Лиге конференций – прим.). Для многих игроков это их первый трофей. Многие молодые игроки сыграли ключевую роль в турнире этого сезона, так что это будет много значить.

Прошло несколько лет с тех пор как мы завоевывали трофей, и мне хотелось бы думать, что это может вернуть победный дух в клуб и помочь игрокам, которые пока не выигрывали так много в своей карьере», – сказал Джеймс.

Матч Бетис – Челси состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями перед финалом Лиги конференций.