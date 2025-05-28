Покинет Украину. Лучший вратарь Премьер-лиги попрощался с командой

Голкипер «Александрии», серебряный призер чемпионата Украины Георгий Ермаков попрощался с командой и поблагодарил всех за поддержу.

23-летний вратарь играл в составе «горожан» на правах аренды и теперь должен вернуться в чемпионат Израиля. Контракт Ермакова принадлежит клубу «Маккаби» из Хайфы.

«Всегда мечтаешь о большем, но с этой командой этого хотелось особенно. Я хочу поблагодарить всех коллег, тренерский штаб, руководство и каждого, кто работает в ФК «Александрия».

Это были годы плодотворного труда, невероятных эмоций и важных побед. Мы творили историю. Это был настоящий футбол, настоящая команда и настоящие люди.

Особая благодарность каждому работнику клуба – тем, кто ежедневно остается за кадром, но без кого невозможно наше существование: работникам базы, стадиона, водителям, офицерам охраны, медицинскому персоналу, администрации. Вы – основа большой семьи под названием «Александрия».

Большое спасибо Вооруженным силам Украины за возможность играть в футбол в то время, когда каждый день – это борьба. Именно благодаря Вам у нас есть шанс выходить на поле, работать и вдохновлять. Ваше мужество – наш тыл и сила.

Я безгранично благодарен каждому болельщику, кто в такое сложное время для страны продолжал поддерживать клуб в каждом уголке футбольной Украины. Это город и эти люди – навсегда в моем сердце. Спасибо большое, моя Александрия!» – написал Ермаков.

Вратарь Александрии стал лучшим голкипером УПЛ в сезоне 2024/25 по количеству сухих матчей среди всех вратарей чемпионата. 23-летний украинец провел 30 поединков, в которых 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 22 мяча.