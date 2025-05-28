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  4. Покинет Украину. Лучший вратарь Премьер-лиги попрощался с командой
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:27 |
861
0

Покинет Украину. Лучший вратарь Премьер-лиги попрощался с командой

Георгий Ермаков вернется в чемпионат Израиля, так как его контракт принадлежит «Маккаби» Хайфа

28 мая 2025, 12:27 |
861
0
Покинет Украину. Лучший вратарь Премьер-лиги попрощался с командой
Instagram. Георгий Ермаков

Голкипер «Александрии», серебряный призер чемпионата Украины Георгий Ермаков попрощался с командой и поблагодарил всех за поддержу.

23-летний вратарь играл в составе «горожан» на правах аренды и теперь должен вернуться в чемпионат Израиля. Контракт Ермакова принадлежит клубу «Маккаби» из Хайфы.

«Всегда мечтаешь о большем, но с этой командой этого хотелось особенно. Я хочу поблагодарить всех коллег, тренерский штаб, руководство и каждого, кто работает в ФК «Александрия».

Это были годы плодотворного труда, невероятных эмоций и важных побед. Мы творили историю. Это был настоящий футбол, настоящая команда и настоящие люди.

Особая благодарность каждому работнику клуба – тем, кто ежедневно остается за кадром, но без кого невозможно наше существование: работникам базы, стадиона, водителям, офицерам охраны, медицинскому персоналу, администрации. Вы – основа большой семьи под названием «Александрия».

Большое спасибо Вооруженным силам Украины за возможность играть в футбол в то время, когда каждый день – это борьба. Именно благодаря Вам у нас есть шанс выходить на поле, работать и вдохновлять. Ваше мужество – наш тыл и сила.

Я безгранично благодарен каждому болельщику, кто в такое сложное время для страны продолжал поддерживать клуб в каждом уголке футбольной Украины. Это город и эти люди – навсегда в моем сердце. Спасибо большое, моя Александрия!» – написал Ермаков.

Вратарь Александрии стал лучшим голкипером УПЛ в сезоне 2024/25 по количеству сухих матчей среди всех вратарей чемпионата. 23-летний украинец провел 30 поединков, в которых 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 22 мяча.

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Николай Титюк Источник: Instagram
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