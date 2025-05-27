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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 14:51 | Обновлено 27 мая 2025, 15:00
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Лидер среди голкиперов. Вратарь Александрии провел 15 сухих матчей из 30

Георгий Ермаков в рейтинге голкиперов намного опередил соперников

27 мая 2025, 14:51 | Обновлено 27 мая 2025, 15:00
151
0
Лидер среди голкиперов. Вратарь Александрии провел 15 сухих матчей из 30
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Вратарь Александрии Георгий Ермаков завершил сезон УПЛ 2024/25 с лучшим показателем сухих матчей среди всех голкиперов чемпионата.

23-летний украинский вратарь провел 30 поединков, в которых 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 22 мяча.

Георгий Ермаков был ключевой фигурой для Александрии в серебряном для клуба сезоне 2024/25 и возглавил рейтинг вратарей по надежности в УПЛ.

Второе место в рейтинге вратарей занял Иван Пахолюк из Колоса, в активе которого – 11 матчей без пропущенных голов за 26 сыгранных туров.

Третье место разделили сразу четыре голкипера: Андрей Клищук (Кривбасс), Дмитрий Ледвий (Рух), Дмитрий Ризнык (Шахтер) и Павел Исенко (Ворскла). У каждого из них – по 10 сухих матчей.

Рейтинг вратарей УПЛ по количеству сухих матчей в сезоне 2024/25

  • 1. Георгий Ермаков (Александрия) – 15 сухих матчей
  • 2. Иван Пахолюк (Колос) – 11
  • 3–6. Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 10
  • 3–6. Андрей Клищук (Кривбасс) – 10
  • 3–6. Дмитрий Ледвий (Рух) – 10
  • 3–6. Павел Исенко (Ворскла) – 10

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итоги сезона УПЛ Александрия Георгий Ермаков вратари лучший вратарь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Пахолюк Дмитрий Ризнык Андрей Клищук Дмитрий Ледвий Павел Исенко Колос Ковалевка Шахтер Донецк Рух Львов Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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