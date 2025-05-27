Лидер среди голкиперов. Вратарь Александрии провел 15 сухих матчей из 30
Георгий Ермаков в рейтинге голкиперов намного опередил соперников
Вратарь Александрии Георгий Ермаков завершил сезон УПЛ 2024/25 с лучшим показателем сухих матчей среди всех голкиперов чемпионата.
23-летний украинский вратарь провел 30 поединков, в которых 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 22 мяча.
Георгий Ермаков был ключевой фигурой для Александрии в серебряном для клуба сезоне 2024/25 и возглавил рейтинг вратарей по надежности в УПЛ.
Второе место в рейтинге вратарей занял Иван Пахолюк из Колоса, в активе которого – 11 матчей без пропущенных голов за 26 сыгранных туров.
Третье место разделили сразу четыре голкипера: Андрей Клищук (Кривбасс), Дмитрий Ледвий (Рух), Дмитрий Ризнык (Шахтер) и Павел Исенко (Ворскла). У каждого из них – по 10 сухих матчей.
Рейтинг вратарей УПЛ по количеству сухих матчей в сезоне 2024/25
- 1. Георгий Ермаков (Александрия) – 15 сухих матчей
- 2. Иван Пахолюк (Колос) – 11
- 3–6. Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 10
- 3–6. Андрей Клищук (Кривбасс) – 10
- 3–6. Дмитрий Ледвий (Рух) – 10
- 3–6. Павел Исенко (Ворскла) – 10
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