Лидер среди голкиперов. Вратарь Александрии провел 15 сухих матчей из 30

Вратарь Александрии Георгий Ермаков завершил сезон УПЛ 2024/25 с лучшим показателем сухих матчей среди всех голкиперов чемпионата.

23-летний украинский вратарь провел 30 поединков, в которых 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 22 мяча.

Георгий Ермаков был ключевой фигурой для Александрии в серебряном для клуба сезоне 2024/25 и возглавил рейтинг вратарей по надежности в УПЛ.

Второе место в рейтинге вратарей занял Иван Пахолюк из Колоса, в активе которого – 11 матчей без пропущенных голов за 26 сыгранных туров.

Третье место разделили сразу четыре голкипера: Андрей Клищук (Кривбасс), Дмитрий Ледвий (Рух), Дмитрий Ризнык (Шахтер) и Павел Исенко (Ворскла). У каждого из них – по 10 сухих матчей.

Рейтинг вратарей УПЛ по количеству сухих матчей в сезоне 2024/25