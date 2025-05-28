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  4. Федецкий рассказал, что ждет Шахтер после прихода Турана
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 22:34 |
1433
0

Федецкий рассказал, что ждет Шахтер после прихода Турана

Турецкий тренер официально возглавил украинский клуб

28 мая 2025, 22:34 |
1433
0
Федецкий рассказал, что ждет Шахтер после прихода Турана
УАФ. Артем Федецкий

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

На назначение Турана отреагировал бывший футболист «Шахтера» Артем Федецкий.

«Можно сказать на 100%, даже не находясь в структуре «Шахтера», что каждый год задача ставится быть чемпионом и, конечно, параллельно достойно выступить в еврокубках–- как минимум выход из группы. В «Шахтере», да как и в «Динамо», всегда ставятся максимальные задачи.

Я думаю, что Турана не берут и говорят: «Давай, Арда Туран, иди потренируй «Шахтер». Увидишь, какой чемпионат, как ты выступишь – это неважно. Потренируй просто». Я сомневаюсь.

Конечно, задача будет ставиться максимальная, и я читал некоторые интервью, что «Эюпспор» показывал довольно классный футбол, атакующий, агрессивный. Такой футбол также присущ «Шахтеру», когда он выходил на пиковые этапы своей игры. Я думаю, что Туран внесет однозначно что-то новое.

Почему-то мне так кажется, что у ребят сборы будут веселые. Имею в виду нагрузки. Это нормальные требования тренера. Ребята, я думаю, так же подстроятся», – сказал Туран.

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Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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