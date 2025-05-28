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Англия
28 мая 2025, 22:16 |
2266
3

Украинский нападающий вернется в клуб, который будет играть в АПЛ

Назарий Русин не нужен «Хайдуку»

28 мая 2025, 22:16 |
2266
3
Украинский нападающий вернется в клуб, который будет играть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду».

По информации хорватских СМИ, руководство «Хайдука» считает не целесообразным, выкупать игрока за 2 миллионов евро, которые просят «черные коты». Русин летом вернется в «Сандерленд», который квалифицировался в АПЛ. После возвращения клуб примет решение, что с ним делать дальше.

Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.

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Сандерленд трансферы Хайдук Сплит Чемпионшип Назарий Русин
Дмитрий Олейник Источник: Jutarnji List
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Mark4854590
Мабуть повернеться в УПЛ. Або Польща чи Угорщина
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Kапітошkа
Так поки що і не зміг ніде закріпитися ...
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rus
1925
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