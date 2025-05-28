Украинский нападающий вернется в клуб, который будет играть в АПЛ
Назарий Русин не нужен «Хайдуку»
Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду».
По информации хорватских СМИ, руководство «Хайдука» считает не целесообразным, выкупать игрока за 2 миллионов евро, которые просят «черные коты». Русин летом вернется в «Сандерленд», который квалифицировался в АПЛ. После возвращения клуб примет решение, что с ним делать дальше.
Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.
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