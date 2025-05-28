Украинский нападающий вернется в клуб, который будет играть в АПЛ

Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду».

По информации хорватских СМИ, руководство «Хайдука» считает не целесообразным, выкупать игрока за 2 миллионов евро, которые просят «черные коты». Русин летом вернется в «Сандерленд», который квалифицировался в АПЛ. После возвращения клуб примет решение, что с ним делать дальше.

Ранее украинский нападающий хорватского «Хайдука» Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.