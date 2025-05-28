В Вересе определились с трансферными приоритетами. Подпишут ряд игроков

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о трансферных планах ровенского клуба. Менеджер заявил, что «волкам» нужно подписать ряд новых футболистов.

«Верес» должен закрепиться в УПЛ, чтобы нас всегда уважали. Потому мы должны качественно усилиться. Мы продолжаем придерживаться идеи вовлечения в первую команду нашей молодежи, но эта молодежь должна доказывать свое право играть на таком уровне.

На перспективу – это только наша молодежь. Взрослые игроки, которые придут в команду летом – должны уже сегодня и без времени на адаптацию быть готовы помочь первой команде. Пока мы собираемся усилиться 5-6 новичками», – сказал Габовда.

В нынешнем сезоне Верес занял 9 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 36 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.