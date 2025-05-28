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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 10:59 | Обновлено 28 мая 2025, 11:04
71
0

Иван НАДЕИН: «Это был интересный и исторический сезон для Вереса»

Функционер подбил итоги сезона УПЛ

28 мая 2025, 10:59 | Обновлено 28 мая 2025, 11:04
71
0
Иван НАДЕИН: «Это был интересный и исторический сезон для Вереса»
НК Верес. Иван Надеин

Президент Вереса Иван Надеин поделился эмоциями по завершении нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Функционер похвалил команду.

– Это был интересный и исторический сезон. Команда установила новый рекорд – 36 очков в чемпионате. Это лучший показатель в истории выступлений в УПЛ. Сезон показал, что мы стали уважаемой командой.

Мы выполнили главную задачу на сезон – избежали вылета и переходных матчей. Также в течение года мы совершили несколько трансферов на выход. Это значит, что наши футболисты растут как актив. Мы сумели пригласить качественных новичков – это значит, что футболисты понимают, что в Вересе можно развиваться, – заявил Иван.

В нынешнем сезоне Верес занял 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 36 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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