Иван НАДЕИН: «Это был интересный и исторический сезон для Вереса»

Президент Вереса Иван Надеин поделился эмоциями по завершении нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Функционер похвалил команду.

– Это был интересный и исторический сезон. Команда установила новый рекорд – 36 очков в чемпионате. Это лучший показатель в истории выступлений в УПЛ. Сезон показал, что мы стали уважаемой командой.

Мы выполнили главную задачу на сезон – избежали вылета и переходных матчей. Также в течение года мы совершили несколько трансферов на выход. Это значит, что наши футболисты растут как актив. Мы сумели пригласить качественных новичков – это значит, что футболисты понимают, что в Вересе можно развиваться, – заявил Иван.

В нынешнем сезоне Верес занял 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 36 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.