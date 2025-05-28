Иван НАДЕИН: «Это был интересный и исторический сезон для Вереса»
Функционер подбил итоги сезона УПЛ
Президент Вереса Иван Надеин поделился эмоциями по завершении нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Функционер похвалил команду.
– Это был интересный и исторический сезон. Команда установила новый рекорд – 36 очков в чемпионате. Это лучший показатель в истории выступлений в УПЛ. Сезон показал, что мы стали уважаемой командой.
Мы выполнили главную задачу на сезон – избежали вылета и переходных матчей. Также в течение года мы совершили несколько трансферов на выход. Это значит, что наши футболисты растут как актив. Мы сумели пригласить качественных новичков – это значит, что футболисты понимают, что в Вересе можно развиваться, – заявил Иван.
В нынешнем сезоне Верес занял 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 36 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло подтвердил, что вернется в киевский клуб
Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками