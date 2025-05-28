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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 10:09 |
2016
1

Ситуация тяжелая. Как минимум восемь футболистов покинут клуб УПЛ

Бутко, Рудько, Хобленко и другие намерены уйти из «Черноморца»

28 мая 2025, 10:09 |
2016
1
Ситуация тяжелая. Как минимум восемь футболистов покинут клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» столкнется с большими кадровыми проблемами после неудачного сезона. Клуб Украинской Премьер-лиги занял 16-е, последнее, место в турнирной таблице и в следующей кампании будет выступать во втором по силе дивизионе Украины.

Из-за вылета в Первую лигу, а также тяжелой финансовой ситуации, из одесского клуба уйдут, как минимум, восемь футболистов. По информации источника UA-Football, расположение «моряков» покинут вратарь Артур Рудько, защитники Богдан Бутко, Ярослав Кисиль, Евгений Скиба, полузащитник Артем Габелок, нападающие Денис Янаков, Денис Безбородько, Алексей Хобленко.

На данный момент задолженность команды перед игроками составляет три месяца. Также известно, что Бутко намерен продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге – защитник может присоединиться к одной из команд, которые в этом сезоне повысились в классе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Артур Рудько Богдан Бутко Ярослав Кисиль Евгений Скиба Артем Габелок Денис Янаков Денис Безбородько Алексей Хобленко
Николай Титюк Источник: UA-Football
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chernomor
КРЫСЫ  бегущие с тонущего корабля. Сначала  ОНИ его ПОТОПИЛИ  а теперь Бегут.А руководство команды надо гнать сраной метлой чтобы не позорили город. Лучше быть без команды чем с такими футболистами \крысы -перекати поле и барыги руководители
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