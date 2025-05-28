Ситуация тяжелая. Как минимум восемь футболистов покинут клуб УПЛ

Одесский «Черноморец» столкнется с большими кадровыми проблемами после неудачного сезона. Клуб Украинской Премьер-лиги занял 16-е, последнее, место в турнирной таблице и в следующей кампании будет выступать во втором по силе дивизионе Украины.

Из-за вылета в Первую лигу, а также тяжелой финансовой ситуации, из одесского клуба уйдут, как минимум, восемь футболистов. По информации источника UA-Football, расположение «моряков» покинут вратарь Артур Рудько, защитники Богдан Бутко, Ярослав Кисиль, Евгений Скиба, полузащитник Артем Габелок, нападающие Денис Янаков, Денис Безбородько, Алексей Хобленко.

На данный момент задолженность команды перед игроками составляет три месяца. Также известно, что Бутко намерен продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге – защитник может присоединиться к одной из команд, которые в этом сезоне повысились в классе.