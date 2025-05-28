Сумма удивит. Реал вернет своего бывшего футболиста, чтобы заменить Модрича

Мадридский «Реал» принял решение вернуть своего бывшего футболиста Нико Паса, который на данный момент выступает в составе итальянского «Комо».

20-летний аргентинец перебрался в Серию А за 6 млн евро летом прошлого года, но испанский клуб имеет возможность вернуть игрока за 8 млн евро – именно такая опция прописана в соглашении.

Новый наставник королевского клуба ожидает, что Нико сможет заменить в центре поля легендарного хорвата Луку Модрича, который покинул клуб свободным агентом после завершения чемпионата.

Руководство «сливочных» планирует в ближайшее время оформить переход футболиста, чтобы тот быстрее смог присоединиться к «Реалу» перед началом Клубного чемпионата мира.

Пас может сыграть на позициях опорного и атакующего полузащитника, а также имеет опыт выступлений в атаке, где он не один раз выполнял функции форварда. Аргентинец был признан лучшим игроком чемпионата Италии среди тех, кому исполнилось 23 года.