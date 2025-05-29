Йожеф САБО: «То Черноморец, то ЛНЗ. Нормальный тренер так делать не будет»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал стратегию донецкого «Шахтера», который делает ставку на иностранных тренеров:

– Как вы думаете, «Шахтеру» следует продолжать иностранный тренерский вектор или лучше пригласить украинца?

– А кто из украинцев мог бы пойти на роль наставника такого серьезного клуба? Кто? Такие ребята, у которых то «Черноморец», то ЛНЗ, то одно, то другое? Нормальный и солидный тренер такое делать не будет. Мы видим, как немецкие или английские тренеры делают: оставив тот или иной клуб, они идут отдыхать на год. А потом снова возглавляют хорошую команду.

Так что это могу посоветовать и нашим специалистам. Стоит сделать тайм-аут и отдохнуть, а за это время подумать и посмотреть, какие сейчас есть футболисты, какова тенденция современного футбола и т.д. А уже потом возвращаться и принимать кого-то. А брать команду на полгода – и все? Каков смысл? Выходит, тогда дело только в деньгах. «Шахтер» ищет совсем других тренеров. Дарио Срна этим занимается. Кто приглашал Пушича? Срна, – подытожил Сабо.