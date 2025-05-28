Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 11:29 | Обновлено 28 мая 2025, 11:32
2480
1

Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал возможное назначение Дарио Срны на роль наставника

28 мая 2025, 11:29 | Обновлено 28 мая 2025, 11:32
2480
1
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о перспективах Дарио Срны и Руслана Ротаня возглавить донецкий «Шахтер»:

– В начале нынешнего десятилетия ходили слухи, что Дарио Срна может стать у тренерского штурвала. Не мог бы он, учитывая его опыт и авторитет, взяться за это дело?

– Он не хочет. Ведь понимает, что не потянет. Да и зачем ему брать на себя такую ​​ответственность, если он спортивный директор? Не думаю, что Срна мог бы оказаться в роли тренера. Все же я думал, что Ротань уйдет в «Шахтер» – финансово солидный клуб, где зарплата высокая. Но, возможно, есть определенные опасения.

Ты пришел в этот клуб, тебе дают зарплату, но от тебя требуется выиграть чемпионат и национальный Кубок, достойно выступить на евроарене. Другое дело – «Александрия», где стабильность в виде четвертого или пятого места считается хорошим показателем. А третье или второе, как в этом году – и подавно! – считает Сабо.

По теме:
ВИДЕО. Левый Берег и Металлист 1925 опубликовали промо к переходным матчам
Эксперт: «Арда Туран – неуравновешенный психологически. Динамо повезло»
ОФИЦИАЛЬНО. Заря прекратила сотрудничество с тренером молодежной команды
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Руслан Ротань Йожеф Сабо Дарио Срна назначение тренера отставка
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Футбол | 27 мая 2025, 19:00 84
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду

Украинец имеет шанс получить медаль победителя Лиги конференций

Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27 мая 2025, 20:44 1
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе

Тириль Экхофф разорвала отношения с бывшим лыжником

Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»
Футбол | 28.05.2025, 09:49
Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»
Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 28.05.2025, 07:32
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 28.05.2025, 06:23
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Зато Срна хорошо разбирается как употреблять допинг.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
26.05.2025, 08:53 3
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 17
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем