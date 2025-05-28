Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о перспективах Дарио Срны и Руслана Ротаня возглавить донецкий «Шахтер»:

– В начале нынешнего десятилетия ходили слухи, что Дарио Срна может стать у тренерского штурвала. Не мог бы он, учитывая его опыт и авторитет, взяться за это дело?

– Он не хочет. Ведь понимает, что не потянет. Да и зачем ему брать на себя такую ​​ответственность, если он спортивный директор? Не думаю, что Срна мог бы оказаться в роли тренера. Все же я думал, что Ротань уйдет в «Шахтер» – финансово солидный клуб, где зарплата высокая. Но, возможно, есть определенные опасения.

Ты пришел в этот клуб, тебе дают зарплату, но от тебя требуется выиграть чемпионат и национальный Кубок, достойно выступить на евроарене. Другое дело – «Александрия», где стабильность в виде четвертого или пятого места считается хорошим показателем. А третье или второе, как в этом году – и подавно! – считает Сабо.