ВИДЕО. Туран впервые обратился к фанатам донецкого Шахтера
Коуч записал короткое видео
27 мая 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.
Новый тренер «горняков» впервые обратился к фанатам донецкого клуба, записав короткое видео: 🧡 «Счастлив присоединиться к такому большому клубу!» – говорится в сообщении.
Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.
В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец пообщался с журналистами перед матчем Лиги конференций
Артем Степанов уже второй раз проигнорировал вызов