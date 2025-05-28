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  4. ВИДЕО. Туран впервые обратился к фанатам донецкого Шахтера
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 10:06 |
962
0

ВИДЕО. Туран впервые обратился к фанатам донецкого Шахтера

Коуч записал короткое видео

28 мая 2025, 10:06 |
962
0
ВИДЕО. Туран впервые обратился к фанатам донецкого Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

27 мая 2025 года донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Новый тренер «горняков» впервые обратился к фанатам донецкого клуба, записав короткое видео: 🧡 «Счастлив присоединиться к такому большому клубу!» – говорится в сообщении.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

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Арда Туран назначение тренера видео Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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