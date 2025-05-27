Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера
Турецкий тренер сменил на посту главного тренера Марино Пушича
Турецкий специалист Арда Туран назначен на должность главного тренера донецкого Шахтера.
Он стал первым тренером из Турции, кто возглавил горняков.
Начиная с 2002 года, Шахтер возглавляли различные иностранные специалисты.
Невио Скала (Италия), 2002 год
Бернд Шустер (Германия), 2003-2004
Мирча Луческу (Румыния), 2004-2016
Паулу Фонсека (Португалия), 2016-2019
Луиш Каштру (Португалия), 2019-2021
Роберто Де Дзерби (Италия), 2021-2022
Игор Йовичевич (Хорватия), 2022-2023
Патрик ван Леувен (Нидерланды), 2023
Дарио Срна (Хорватия), 2023 (и.о.)
Марино Пушич (Босния и Герцеговина), 2023-2025
Арда Туран (Турция), 2025-
Последним украинским тренером Шахтера был Виктор Прокопенко в 2004 году, который возглавлял горняков в двух матчах после увольнения Бернда Шустера и перед назначением Мирчи Луческу.
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