Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера

Турецкий специалист Арда Туран назначен на должность главного тренера донецкого Шахтера.

Он стал первым тренером из Турции, кто возглавил горняков.

Начиная с 2002 года, Шахтер возглавляли различные иностранные специалисты.

Невио Скала (Италия), 2002 год

Бернд Шустер (Германия), 2003-2004

Мирча Луческу (Румыния), 2004-2016

Паулу Фонсека (Португалия), 2016-2019

Луиш Каштру (Португалия), 2019-2021

Роберто Де Дзерби (Италия), 2021-2022

Игор Йовичевич (Хорватия), 2022-2023

Патрик ван Леувен (Нидерланды), 2023

Дарио Срна (Хорватия), 2023 (и.о.)

Марино Пушич (Босния и Герцеговина), 2023-2025

Арда Туран (Турция), 2025-

Последним украинским тренером Шахтера был Виктор Прокопенко в 2004 году, который возглавлял горняков в двух матчах после увольнения Бернда Шустера и перед назначением Мирчи Луческу.