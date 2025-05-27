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  4. Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 22:04 |
555
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Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера

Турецкий тренер сменил на посту главного тренера Марино Пушича

27 мая 2025, 22:04 |
555
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Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран назначен на должность главного тренера донецкого Шахтера.

Он стал первым тренером из Турции, кто возглавил горняков.

Начиная с 2002 года, Шахтер возглавляли различные иностранные специалисты.

Невио Скала (Италия), 2002 год
Бернд Шустер (Германия), 2003-2004
Мирча Луческу (Румыния), 2004-2016
Паулу Фонсека (Португалия), 2016-2019
Луиш Каштру (Португалия), 2019-2021
Роберто Де Дзерби (Италия), 2021-2022
Игор Йовичевич (Хорватия), 2022-2023
Патрик ван Леувен (Нидерланды), 2023
Дарио Срна (Хорватия), 2023 (и.о.)
Марино Пушич (Босния и Герцеговина), 2023-2025
Арда Туран (Турция), 2025-

Последним украинским тренером Шахтера был Виктор Прокопенко в 2004 году, который возглавлял горняков в двух матчах после увольнения Бернда Шустера и перед назначением Мирчи Луческу.

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Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Руководство Шахтера прекрасно понимают, что любой иностранный тренер - гораздо лучше любого отечественного тренера с любой лиги Украины.... Просто так ахметка платить громадные деньги неучу не будет.
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