Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги имеет финансовые проблемы

Главный тренер ФК «Кремень» Игорь Климовский покинул свою должность после разговора с руководством клуба Первой лиги. Наставник коллектива из Кременчуга подтвердил свой уход и признался, что в команде существуют финансовые проблемы:

– Игорь Петрович, как нам уже стало известно, вы покидаете пост главного тренера «Кременя».

– Да, у меня после полутора лет сотрудничества завершился контракт.

– Какая сейчас ситуация в клубе, потому что невыезд команды на матч с «Минаем» заставил беспокоиться футбольное сообщество.

– Есть финансовые проблемы. Небольшие.

– Перед тренерским штабом и командой есть задолженности?

– Нет, нет.

– То есть проблемы касаются большего функционирования клуба на будущее?

– Да-да. В плане выполнения обязанностей перед тренерами и футболистами, честно говоря, к президенту клуба Сергею Ковниру никогда не было никаких вопросов. Пожалуй, это единственный такой клуб. Я за это благодарен, – рассказал климовский.

В сезоне 2024/25 «Кремень» занял 17-е место в Первой лиге, набрав 14 баллов. Коллектив из Кременчуга не смог побороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины, поэтому вылетел во Вторую лигу.