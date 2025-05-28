Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги имеет финансовые проблемы
Игорь Климовский прокомментировал свой уход из ФК «Кремень»
Главный тренер ФК «Кремень» Игорь Климовский покинул свою должность после разговора с руководством клуба Первой лиги. Наставник коллектива из Кременчуга подтвердил свой уход и признался, что в команде существуют финансовые проблемы:
– Игорь Петрович, как нам уже стало известно, вы покидаете пост главного тренера «Кременя».
– Да, у меня после полутора лет сотрудничества завершился контракт.
– Какая сейчас ситуация в клубе, потому что невыезд команды на матч с «Минаем» заставил беспокоиться футбольное сообщество.
– Есть финансовые проблемы. Небольшие.
– Перед тренерским штабом и командой есть задолженности?
– Нет, нет.
– То есть проблемы касаются большего функционирования клуба на будущее?
– Да-да. В плане выполнения обязанностей перед тренерами и футболистами, честно говоря, к президенту клуба Сергею Ковниру никогда не было никаких вопросов. Пожалуй, это единственный такой клуб. Я за это благодарен, – рассказал климовский.
В сезоне 2024/25 «Кремень» занял 17-е место в Первой лиге, набрав 14 баллов. Коллектив из Кременчуга не смог побороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины, поэтому вылетел во Вторую лигу.
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