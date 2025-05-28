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  4. Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги имеет финансовые проблемы
Украина. Первая лига
28 мая 2025, 09:33 |
424
0

Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги имеет финансовые проблемы

Игорь Климовский прокомментировал свой уход из ФК «Кремень»

28 мая 2025, 09:33 |
424
0
Остались без главного тренера. Клуб Первой лиги имеет финансовые проблемы
ФК Кремень. Игорь Климовский

Главный тренер ФК «Кремень» Игорь Климовский покинул свою должность после разговора с руководством клуба Первой лиги. Наставник коллектива из Кременчуга подтвердил свой уход и признался, что в команде существуют финансовые проблемы:

– Игорь Петрович, как нам уже стало известно, вы покидаете пост главного тренера «Кременя».

– Да, у меня после полутора лет сотрудничества завершился контракт.

– Какая сейчас ситуация в клубе, потому что невыезд команды на матч с «Минаем» заставил беспокоиться футбольное сообщество.

– Есть финансовые проблемы. Небольшие.

– Перед тренерским штабом и командой есть задолженности?

– Нет, нет.

– То есть проблемы касаются большего функционирования клуба на будущее?

– Да-да. В плане выполнения обязанностей перед тренерами и футболистами, честно говоря, к президенту клуба Сергею Ковниру никогда не было никаких вопросов. Пожалуй, это единственный такой клуб. Я за это благодарен, – рассказал климовский.

В сезоне 2024/25 «Кремень» занял 17-е место в Первой лиге, набрав 14 баллов. Коллектив из Кременчуга не смог побороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины, поэтому вылетел во Вторую лигу.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Игорь Климовский отставка назначение тренера финансы
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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