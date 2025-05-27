Источник: Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером

После разговора с руководством клуба пост главного тренера «Кремня» покинул Игорь Климовский. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника специалист находится в поисках нового места работы.

Игорь Климовский возглавил «Кремень» в сентябре 2023 года. Под руководством специалиста команда провела 43 матча (семь побед, 11 ничьих, 25 поражений).

Сезон 2024/25 «Кремень» завершил на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Команда набрала 14 очков (три победы, пять ничьих и 15 поражений).