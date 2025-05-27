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Украина. Первая лига
27 мая 2025, 15:12 |
383
0

Источник: Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером

Игорь Климовский покинул должность главного тренера «Кремня»

27 мая 2025, 15:12 |
383
0
Источник: Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером
ФК Кремень. Игорь Климовский

После разговора с руководством клуба пост главного тренера «Кремня» покинул Игорь Климовский. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника специалист находится в поисках нового места работы.

Игорь Климовский возглавил «Кремень» в сентябре 2023 года. Под руководством специалиста команда провела 43 матча (семь побед, 11 ничьих, 25 поражений).

Сезон 2024/25 «Кремень» завершил на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Команда набрала 14 очков (три победы, пять ничьих и 15 поражений).

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Игорь Климовский Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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