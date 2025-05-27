Украина. Первая лига27 мая 2025, 15:12 |
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Источник: Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером
Игорь Климовский покинул должность главного тренера «Кремня»
27 мая 2025, 15:12 |
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После разговора с руководством клуба пост главного тренера «Кремня» покинул Игорь Климовский. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника специалист находится в поисках нового места работы.
Игорь Климовский возглавил «Кремень» в сентябре 2023 года. Под руководством специалиста команда провела 43 матча (семь побед, 11 ничьих, 25 поражений).
Сезон 2024/25 «Кремень» завершил на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Команда набрала 14 очков (три победы, пять ничьих и 15 поражений).
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