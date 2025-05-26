ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с шестью игроками

Представитель Первой лиги Украины, «Агробизнес», официально сообщил об уходе из клуба шести футболистов.

По информации пресс-службы, коллектив покинули: вратарь Никита Минчев, защитники Роман Белый и Эрнест Романчук, полузащитники Андрей Глоба, Дмитрий Касимов и Иван Станкович.

Причину прекращения сотрудничества с футболистами «Агробизнес» не указал.

Самое большое количество матчей за клуб провел Белый, на счету которого 38 поединков. Далее следует Касимов, отыгравший 30 игр. Полузащитника Глоба и Станкович провели по 20 и 15 матчей соответственно. А вот Ромачук и Минчев играли за команду не так часто – два и три поединка соответственно.

Напомним, что команда финишировала на пятом месте в чемпионской группе Первой лиги и не получила возможности побороться за выход в УПЛ.