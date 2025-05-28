Энцо МАРЕСКА: «Это не просто турнир – это наша реальность»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций, в котором «синие» сыграют против Бетиса.

«Я неоднократно говорил: для меня этот сезон уже удачен по многим причинам. Но он может стать действительно особенным, если мы выиграем финал. Одну цель мы уже достигли. Пора сделать следующий шаг.

Это не просто турнир – это наша реальность. Мы должны уважать каждого соперника, каждый матч. Я не думаю о своем имени в истории. Я думаю о клубе, о болельщиках. Если мы победим – это будет их трофей.

Мы уже одержали много побед, но этого мало. Мы должны выйти с жаждой победы. Именно так рождается уверенность, приходит успех – и, может быть, первый трофей новой эпохи», – считает тренер.

Матч Бетис – Челси состоится сегодня, 28 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.