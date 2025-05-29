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Молодежные турниры
29 мая 2025, 18:23 | Обновлено 29 мая 2025, 18:26
1205
0

Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 30 мая в 01:00 в чилийском Сантьяго

29 мая 2025, 18:23 | Обновлено 29 мая 2025, 18:26
1205
0
Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Chile 2025

В четверг, 29 мая, состоится жеребьевка финального турнира юниорского чемпионата мира по футболу U-20, который осенью примет Чили. Церемония начнется в Сантьяго в 18:00 по местному времени – это будет 01:00 ночи по Киеву (30 мая).

Перед жеребьевкой команды были распределены по 4 корзинам. Сборная Украины оказалась во второй корзине.

Украина получила право сыграть на турнире благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 U-19, который проходил в Северной Ирландии. На мундиале страну представят игроки не старше 2005 года рождения, а возглавит команду Дмитрий Михайленко.

Мировое первенство среди 20-летних продлится с 27 сентября по 19 октября, матчи пройдут в пяти чилийских городах: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут разделены на 6 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2025 по футболу U-20

27 сентября – 19 октября, Чили

Корзины для жеребьевки

  • Корзина 1: Чили, Италия, США, Корея, Бразилия, Колумбия
  • Корзина 2: Новая Зеландия, Франция, Украина, Аргентина, Нигерия, Мексика
  • Корзина 3: Япония, Испания, ЮАР, Австралия, Панама, Норвегия
  • Корзина 4: Саудовская Аравия, Парагвай, Египет, Куба, Марокко, Новая Каледония

Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом жеребьевки

Список участников

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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