Президент Эпицентра рассказал, какой будет бюджет у команды-новичка УПЛ
Иван Черноног сообщил, что бюджет клуба увеличится в разы
Президент «Эпицентра» Иван Черноног рассказал, каким будет бюджет у клуба-новичка УПЛ.
«Конкретно не буду говорить, потому что это еще не утверждено. Но могу сказать, что бюджет будет в разы больше, чем тот, что у нас был в Первой лиге.
Но если кто-то думает, что здесь будет какой-то звездопад, – этого не будет. Еще раз говорю: мы считаем каждую гривну.
Команда должна соответствовать тому уровню. Если предмет стоит 50 гривен – поверьте, мы 150 гривен за него платить никому не будем».
«Эпицентр» уверенно занял первое место в чемпионской группе Первой лиги и получил право в следующем сезоне выступать в УПЛ.
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