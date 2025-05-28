Президент Эпицентра рассказал, какой будет бюджет у команды-новичка УПЛ

Президент «Эпицентра» Иван Черноног рассказал, каким будет бюджет у клуба-новичка УПЛ.

«Конкретно не буду говорить, потому что это еще не утверждено. Но могу сказать, что бюджет будет в разы больше, чем тот, что у нас был в Первой лиге.

Но если кто-то думает, что здесь будет какой-то звездопад, – этого не будет. Еще раз говорю: мы считаем каждую гривну.

Команда должна соответствовать тому уровню. Если предмет стоит 50 гривен – поверьте, мы 150 гривен за него платить никому не будем».

«Эпицентр» уверенно занял первое место в чемпионской группе Первой лиги и получил право в следующем сезоне выступать в УПЛ.