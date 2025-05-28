Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Эпицентра рассказал, какой будет бюджет у команды-новичка УПЛ
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 06:09 | Обновлено 28 мая 2025, 06:54
1071
0

Президент Эпицентра рассказал, какой будет бюджет у команды-новичка УПЛ

Иван Черноног сообщил, что бюджет клуба увеличится в разы

28 мая 2025, 06:09 | Обновлено 28 мая 2025, 06:54
1071
0
Президент Эпицентра рассказал, какой будет бюджет у команды-новичка УПЛ
ФК Эпицентр

Президент «Эпицентра» Иван Черноног рассказал, каким будет бюджет у клуба-новичка УПЛ.

«Конкретно не буду говорить, потому что это еще не утверждено. Но могу сказать, что бюджет будет в разы больше, чем тот, что у нас был в Первой лиге.

Но если кто-то думает, что здесь будет какой-то звездопад, – этого не будет. Еще раз говорю: мы считаем каждую гривну.

Команда должна соответствовать тому уровню. Если предмет стоит 50 гривен – поверьте, мы 150 гривен за него платить никому не будем».

«Эпицентр» уверенно занял первое место в чемпионской группе Первой лиги и получил право в следующем сезоне выступать в УПЛ.

По теме:
ВИДЕО. Золото для Киева. Чемпионский путь Динамо в сезоне УПЛ 2024/25
Нападающий-легионер Полесья хотел покинуть команду из-за обстрелов
Названо, какие футболисты покинут Кривбасс в летнее межсезонье
Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу бюджет
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Футбол | 27 мая 2025, 08:57 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»

Экс-нападающий «Динамо» – о работе Каштру с Роналду

Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Футбол | 27 мая 2025, 11:05 2
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель

Мадридский клуб хочет забрать у «ПСЖ» Жоау Невеша

Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Футбол | 28.05.2025, 05:05
Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28.05.2025, 04:55
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Теннис | 28.05.2025, 01:20
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 17
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 5
Другие виды
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
ЛЕОНЕНКО: «Если Туран это сделает, то Шахтер сразу развалится»
26.05.2025, 11:16 9
Футбол
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 11
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем