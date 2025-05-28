Мигел КАМПУШ: «Для меня было честью играть в Александрии»
Защитник намекнул на то, что покинет команду, взявшую серебро сезона УПЛ
Защитник Александрии Мигел Кампуш в соцсетях выложил пост по итогам сезона, в котором намекнул на то, что покинет команду, взявшую серебро сезона УПЛ:
«Незабываемый сезон подошёл к концу – путь, наполненный усердной работой, стойкостью и историческим достижением: мы заняли второе место, лучший результат в истории Александрии.
Для меня было честью быть частью этой команды и внести свой вклад в такое значимое достижение. Каждый матч, каждая тренировка и каждое испытание сближали нас и делали сильнее.
От всего сердца благодарю клуб, своих товарищей по команде, тренерский штаб, болельщиков и, конечно же, свою семью за поддержку на протяжении всего сезона.
Эта глава завершается с гордостью – но огонь стремления к росту и новым вершинам по-прежнему горит внутри».
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