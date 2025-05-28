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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 02:45 | Обновлено 28 мая 2025, 03:01
88
0

Мигел КАМПУШ: «Для меня было честью играть в Александрии»

Защитник намекнул на то, что покинет команду, взявшую серебро сезона УПЛ

28 мая 2025, 02:45 | Обновлено 28 мая 2025, 03:01
88
0
Мигел КАМПУШ: «Для меня было честью играть в Александрии»
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Защитник Александрии Мигел Кампуш в соцсетях выложил пост по итогам сезона, в котором намекнул на то, что покинет команду, взявшую серебро сезона УПЛ:

«Незабываемый сезон подошёл к концу – путь, наполненный усердной работой, стойкостью и историческим достижением: мы заняли второе место, лучший результат в истории Александрии.

Для меня было честью быть частью этой команды и внести свой вклад в такое значимое достижение. Каждый матч, каждая тренировка и каждое испытание сближали нас и делали сильнее.

От всего сердца благодарю клуб, своих товарищей по команде, тренерский штаб, болельщиков и, конечно же, свою семью за поддержку на протяжении всего сезона.

Эта глава завершается с гордостью – но огонь стремления к росту и новым вершинам по-прежнему горит внутри».

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Мигел Кампуш Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Instagram
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