Мигел КАМПУШ: «Для меня было честью играть в Александрии»

Защитник Александрии Мигел Кампуш в соцсетях выложил пост по итогам сезона, в котором намекнул на то, что покинет команду, взявшую серебро сезона УПЛ:

«Незабываемый сезон подошёл к концу – путь, наполненный усердной работой, стойкостью и историческим достижением: мы заняли второе место, лучший результат в истории Александрии.

Для меня было честью быть частью этой команды и внести свой вклад в такое значимое достижение. Каждый матч, каждая тренировка и каждое испытание сближали нас и делали сильнее.

От всего сердца благодарю клуб, своих товарищей по команде, тренерский штаб, болельщиков и, конечно же, свою семью за поддержку на протяжении всего сезона.

Эта глава завершается с гордостью – но огонь стремления к росту и новым вершинам по-прежнему горит внутри».