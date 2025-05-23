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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 05:12 | Обновлено 23 мая 2025, 05:45
220
0

Ранний отпуск. Топ-легионер Александрии не поможет команде в игре в Одессе

Мигел Кампуш пропустит матч заключительного тура против «Черноморца»

23 мая 2025, 05:12 | Обновлено 23 мая 2025, 05:45
220
0
Ранний отпуск. Топ-легионер Александрии не поможет команде в игре в Одессе
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Центральный защитник «Александрии» Мигел Кампуш пропустит матч заключительного тура сезона УПЛ против «Черноморца».

Португальский защитник досрочно отправился в отпуск по семейным обстоятельствам.

Кампуш провел впечатляющий сезон в УПЛ – 27 матчей и 5 забитых мячей – и стал одним из самых результативных защитников чемпионата.

Его уверенная игра в обороне и опасное подключение при стандартах стали важной составляющей серебряного успеха команды в УПЛ.

Последний тур для обеих команд особенно турнирного значения не имеет. «Александрия» заняла второе место, а одесская команда вылетела из элиты.

Встреча 30-го тура УПЛ «Черноморец» – «Александрия» состоится 24 мая в 13:00 в Одессе.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Мигел Кампуш Игорь Бурбас Черноморец - Александрия Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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