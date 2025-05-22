Мигел КАМПУШ: «Александрия гордится вторым местом в конкурентной лиге»

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал об успехах команды в этом серебряном сезоне:

«Мы очень гордимся тем, чего добились. Занять второе место в такой конкурентной лиге – это немалое достижение. Но как игроки, мы всегда хотим большего. Это мотивирует нас продолжать работать и стремиться к еще более высоким результатам в следующем сезоне.

Мы праздновали как настоящая семья. Все – от игроков до персонала – очень усердно трудились весь сезон. После финального свистка было много улыбок, музыка в раздевалке, немного шампанского… Ничего безумного, но определенно с радостью и чувством единства.

Облили Ротаня шампанским и подбрасывали его? Это произошло само собой под влиянием момента – чистые эмоции. Он заслужил это. Тренер Ротань вложил сердце в эту команду, и мы хотели показать ему любовь и благодарность. Он был мокрым, но улыбался, как один из парней. Как и все великие бывшие полузащитники, Ротань видит игру на два шага вперед. Но на самом деле сейчас он уже сам делает себе имя – этот финиш на втором месте это доказывает.

Это первый раз, когда я финиширую так высоко в такой сильной лиге, как украинская, и это много для меня значит. Это награда за тяжелую работу, но также напоминание о том, что на этом путешествие не заканчивается. Я хочу большего и верю, что мы можем добиться еще большего. Я получил очень много сообщений из дома – от семьи, друзей, даже бывших одноклубников и тренеров. Все гордились и поддерживали меня».