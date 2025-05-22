КАМПУШ – о серебре Александрии, песне о Ротане и еврокубках

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал занятое второе место в УПЛ, высказался о том, как команда поздравила Руслана Ротаня с успехом, а также поделился ожиданиями от еврокубков.

– Мигел, поздравления с серебром в УПЛ! Какие у тебя эмоции от занятого второго места в чемпионате Украины?

– Мы очень гордимся тем, чего добились. Занять второе место в такой конкурентной лиге – это немалое достижение. Но как игроки, мы всегда хотим большего. Это мотивирует нас продолжать работать и стремиться к ещё более высоким результатам в следующем сезоне.

– Как отпраздновали с командой успех в Премьер-лиге Украины?

– Мы праздновали как настоящая семья. Все – от игроков до персонала – очень усердно трудились весь сезон. После финального свистка было много улыбок, музыка в раздевалке, немного шампанского… Ничего безумного, но определённо с радостью и чувством единства.

– Кому принадлежала идея облить Руслана Ротаня шампанским, а также подбрасывать его?

– Это произошло само собой под влиянием момента– чистые эмоции. Он заслужил это. Тренер Ротань вложил сердце в эту команду, и мы хотели показать ему любовь и благодарность. Он был мокрым, но улыбался, как один из парней.

– Кто придумал песню «Rotan on Fire!»?)

– Это произошло спонтанно. После большой победы кто-то начал петь «Rotan on Fire!» в раздевалке. Потом это быстро подхватили. Это не было запланировано, просто один из тех весёлых, живых моментов, которые рождаются сами собой.

– С кем из известных тренеров ты можешь сравнить Ротаня? Он добился успеха, заняв второе место! Может, есть сходство с Хаби Алонсо или Микелем Артетой? Они также полузащитники.

– Как и все великие бывшие полузащитники, он видит игру на два шага вперёд. Но на самом деле сейчас он уже сам делает себе имя – этот финиш на втором месте это доказывает.

– Для тебя это первое в карьере подобное достижение? Я имею ввиду второе место в чемпионате страны.

– Да, это первый раз, когда я финиширую так высоко в такой сильной лиге, как украинская, и это много для меня значит. Это награда за тяжелую работу, но также напоминание о том, что на этом путешествие не заканчивается. Я хочу большего и верю, что мы можем добиться ещё большего.

– Как тебя поздравили из Португалии с этим успехом?

– Я получил очень много сообщений из дома – от семьи, друзей, даже бывших одноклубников и тренеров. Все гордились и поддерживали меня.

– Ты забил гол в ворота «Карпат» и во втором круге. В первом круге в ворота львовской команды ты оформил хет-трик. Как так получилось, что ты забил 4 мяча в ворота «Карпат»? В команде, может, шутили на эту тему?

– Честно говоря, это был один из тех моментов, когда всё совпало. Я оказался в нужном месте и сделал все, что нужно.

– Теперь у «Александрии» будет матч с «Черноморцем». От этой игры что ждешь?

– Это будет трудный матч, как и все выездные поединки в этой лиге. Но мы сосредоточены и хотим мощно завершить сезон. Мы выйдем на поле, чтобы показать свой футбол и бороться за победу.

– Есть уже у тебя мысли о том, как «Александрия» будет играть в еврокубках?

– Конечно! Мы все мечтаем об этом. Это будет огромный шаг для клуба, и мы хотим гордо представлять Украину. Нам нужно хорошо подготовиться, потому что европейский футбол – это совсем другой уровень, но я верю в эту команду и в нашего тренера. Мы способны конкурировать.

– В СМИ пишут, что Роналду может вернуться в «Спортинг». Хотел бы ты сыграть против «Спортинга» с Роналду в еврокубках?

– Это было бы потрясающе. Играть против Роналду, легенды моей страны, – это было бы исполнением мечты. Я вырос, наблюдая за его игрой – он настоящая легенда. Играть с ним на одном поле, особенно в европейском матче, – это было бы что-то, что я никогда не забуду.

– Против каких команд хочется сыграть в еврокубках? Кто интересен в качестве соперников тебе?

– Я бы с удовольствием сыграл против команд с богатыми традициями. Великая атмосфера, большие истории и серьёзный футбол. Именно ради таких матчей мы и выходим на поле. Но, если честно, любой соперник будет интересным – это же Европа!