Возглавит Полесье? Судьба Ротаня будет решена после встречи с Буткевичем

Украинский специалист Руслан Ротань может возглавить житомирское Полесье, однако контракт еще не подписан.

43-летний наставник все еще связан контрактом с Александрией, а для принятия окончательного решения о смене клуба взял паузу на несколько дней.

Решающим моментом в переговорах станет личная беседа с президентом Полесья Геннадием Буткевичем. Ожидается, что эта встреча состоится в ближайшие дни – 28 или 29 мая.

Геннадий Буткевич 27 мая отмечает свое 67-летие, поэтому разговор с потенциальным главным тренером у него запланирован сразу после этого.

Именно во время этой беседы стороны должны окончательно согласовать условия будущего сотрудничества. Только после этого станет известно, возглавит ли Ротань амбициозную команду из Житомира, которая будет выступать в Лиге конференций, начиная со 2-го раунда квалификации.