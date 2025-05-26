Источник: штаб Александра Максимова переведен во вторую команду Полесья

В житомирском клубе «Полесье» произошли существенные кадровые перестановки в тренерском штабе.

Как сообщает источник, весь тренерский штаб Александра Максимова – Владимир Кныш, Андрей Гитченко, Сергей Пинчук и Михаил Федунов – переведен во вторую команду клуба.

Такое решение приняло руководство житомирского клуба. Одновременно из второй команды был уволен ее предыдущий главный тренер Кишан Шиль Гаутам.

Эти изменения свидетельствуют о подготовке клуба к приходу нового главного тренера. По информации источника, «Полесье» близко к назначению Руслана Ротаня. Вместе с ним в Житомир должен переехать основной состав его штаба из «Александрии»: Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Алексей Антонов.

Алексей Антонов ранее считался главным претендентом на замену Ротаня на руководящей роли в клубе «горожан».