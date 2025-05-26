Источник: штаб Александра Максимова переведен во вторую команду Полесья
В житомирском клубе готовятся к приходу нового наставника – Руслана Ротаня
В житомирском клубе «Полесье» произошли существенные кадровые перестановки в тренерском штабе.
Как сообщает источник, весь тренерский штаб Александра Максимова – Владимир Кныш, Андрей Гитченко, Сергей Пинчук и Михаил Федунов – переведен во вторую команду клуба.
Такое решение приняло руководство житомирского клуба. Одновременно из второй команды был уволен ее предыдущий главный тренер Кишан Шиль Гаутам.
Эти изменения свидетельствуют о подготовке клуба к приходу нового главного тренера. По информации источника, «Полесье» близко к назначению Руслана Ротаня. Вместе с ним в Житомир должен переехать основной состав его штаба из «Александрии»: Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Алексей Антонов.
Алексей Антонов ранее считался главным претендентом на замену Ротаня на руководящей роли в клубе «горожан».
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