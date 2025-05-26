Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: штаб Александра Максимова переведен во вторую команду Полесья
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 18:23 | Обновлено 26 мая 2025, 19:00
348
1

Источник: штаб Александра Максимова переведен во вторую команду Полесья

В житомирском клубе готовятся к приходу нового наставника – Руслана Ротаня

26 мая 2025, 18:23 | Обновлено 26 мая 2025, 19:00
348
1
Источник: штаб Александра Максимова переведен во вторую команду Полесья
ФК Полесье. Александр Максимов

В житомирском клубе «Полесье» произошли существенные кадровые перестановки в тренерском штабе.

Как сообщает источник, весь тренерский штаб Александра Максимова – Владимир Кныш, Андрей Гитченко, Сергей Пинчук и Михаил Федунов – переведен во вторую команду клуба.

Такое решение приняло руководство житомирского клуба. Одновременно из второй команды был уволен ее предыдущий главный тренер Кишан Шиль Гаутам.

Эти изменения свидетельствуют о подготовке клуба к приходу нового главного тренера. По информации источника, «Полесье» близко к назначению Руслана Ротаня. Вместе с ним в Житомир должен переехать основной состав его штаба из «Александрии»: Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Алексей Антонов.

Алексей Антонов ранее считался главным претендентом на замену Ротаня на руководящей роли в клубе «горожан».

По теме:
Металлист – СК Полтава – 0:1. Видео гола и обзор матча
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
Агробизнес – Металлист 1925 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Александр Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье-2 Житомир назначение тренера отставка ТаТоТаке Владимир Кныш Андрей Гитченко Сергей Пинчук Михаил Федунов Александрия Руслан Ротань Сергей Кравченко Евгений Гресь Алексей Антонов
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Футбол | 26 мая 2025, 12:33 10
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали

«Металлист 1925» может объединиться с «Металлистом»

Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26 мая 2025, 06:50 18
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Столичная команда будет сеяной в Q2, но затем несеяной в Q3

Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Бокс | 26.05.2025, 08:20
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Футбол | 26.05.2025, 09:02
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Президент Наполи: «Де Брюйне уже купил виллу в Италии. Все серьезно»
Футбол | 26.05.2025, 18:12
Президент Наполи: «Де Брюйне уже купил виллу в Италии. Все серьезно»
Президент Наполи: «Де Брюйне уже купил виллу в Италии. Все серьезно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
Не пойму зачем Ротань уходит из Александрии??
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
25.05.2025, 18:56 2
Хоккей
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 4
Футбол
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
25.05.2025, 22:14 10
Футбол
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
26.05.2025, 06:00 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем