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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 02:08 | Обновлено 28 мая 2025, 02:13
30
0

МОНФИС: «Я поцеловал баннер с «Engie» и немного испугался»

Француз после матча прокомментировал сложное начало встречи

28 мая 2025, 02:08 | Обновлено 28 мая 2025, 02:13
30
0
МОНФИС: «Я поцеловал баннер с «Engie» и немного испугался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Победив в пяти сетах в первом раунде Ролан Гаррос боливийца Уго Делльена, Гаэль Монфис после матча прокомментировал сложное начало встречи, отмеченное падением и микротравмой уже в первом гейме.

«Играть на Ролан Гаррос – это магия. Я поцеловал баннер с «Engie» (рекламный щит, о который он упал в первом гейме) и немного испугался. Мне понадобилось время, чтобы собраться, потому что мне хотелось сыграть хорошо – это честь, выступать в вечерней сессии.

Нельзя забывать, что напротив – очень хороший игрок, настоящий «грунтовик», который использует свой шанс по полной. Потом все дело было в энергии, в вере в себя.

Вы (публика) дали мне мощный заряд в конце второго сета. А потом я начал играть раскованно, и, скажу так, после 3 часов 36 минут чувствовал себя вполне неплохо».

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Ролан Гаррос 2025 Гаэль Монфис Уго Делльен
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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