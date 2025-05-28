МОНФИС: «Я поцеловал баннер с «Engie» и немного испугался»

Победив в пяти сетах в первом раунде Ролан Гаррос боливийца Уго Делльена, Гаэль Монфис после матча прокомментировал сложное начало встречи, отмеченное падением и микротравмой уже в первом гейме.

«Играть на Ролан Гаррос – это магия. Я поцеловал баннер с «Engie» (рекламный щит, о который он упал в первом гейме) и немного испугался. Мне понадобилось время, чтобы собраться, потому что мне хотелось сыграть хорошо – это честь, выступать в вечерней сессии.

Нельзя забывать, что напротив – очень хороший игрок, настоящий «грунтовик», который использует свой шанс по полной. Потом все дело было в энергии, в вере в себя.

Вы (публика) дали мне мощный заряд в конце второго сета. А потом я начал играть раскованно, и, скажу так, после 3 часов 36 минут чувствовал себя вполне неплохо».