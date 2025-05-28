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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 01:29 | Обновлено 28 мая 2025, 01:36
65
0

ВИДЕО. Как играл Арда Туран. Лучшие фрагменты: он зажигал в Барселоне

Контракт с новым главным тренером Шахтера подписан до лета 2027 года

28 мая 2025, 01:29 | Обновлено 28 мая 2025, 01:36
65
0
ВИДЕО. Как играл Арда Туран. Лучшие фрагменты: он зажигал в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий Шахтер. Контракт с новым коучем команды подписан до лета 2027 года. Он стал 39-м наставником в истории клуба.

Туран родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Воспитанник академии Галатасарая, в котором и начал профессиональную карьеру полузащитника. Помимо родного клуба, выступал за Манисаспор (в аренде), мадридский Атлетико, Барселону, а также Истанбул Башакшехир.

В его активе – титулы чемпиона Турции и Испании, Кубки и Суперкубки обеих стран, а также победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА с Атлетико. Четырежды признавался лучшим футболистом Турции.

За сборную Турции Арда провел 100 матчей, забив 16 голов. Был участником двух чемпионатов Европы – в 2008 году (третье место) и в 2016 году. Завершил игровую карьеру в сентябре 2022 года.

Тренерский путь Туран начал в апреле 2023 года, возглавив Эюпспор, клуб турецкой Первой лиги. Уже в первом сезоне он вывел команду в Суперлигу, став победителем турнира. В следующем розыгрыше элитного дивизиона Эюпспор под его руководством финишировал шестым. Всего за карьеру тренера Туран провел 84 матча.

ВИДЕО. Как играл Арда Туран во время своей карьеры футболиста

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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