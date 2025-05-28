Кто такой Арда Туран? Статистические данные карьеры турецкого специалиста

Турецкий специалист Арда Туран стал новым главным тренером Шахтера. Соглашение с наставником рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39-м тренером в истории донецкого клуба.

Арда Туран родился 30 января 1987 года в Стамбуле (Турция).

Как футболист является воспитанником стамбульского Галатасарая. Играл на позиции полузащитника. Выступал за Галатасарай (2005–2011, 2020–2022), Манисаспор (2006, аренда), испанские Атлетико (Мадрид, 2011–2015) и Барселону (2015–2020), Истанбул Башакшехир (2018–2020, аренда).

Четыре раза признавался лучшим игроком года в Турции (2008, 2009, 2014, 2015). Чемпион Турции (2008), обладатель Кубка Турции (2005) и Суперкубка Турции (2008), чемпион Испании (2014, 2016), обладатель Кубка Испании (2013, 2016, 2017) и Суперкубка Испании (2014, 2016), победитель Лиги Европы УЕФА (2012) и Суперкубка УЕФА (2012).

За национальную сборную Турции (2006–2017) провел 100 матчей и забил 16 мячей. Участник чемпионата Европы 2008 (3-е место) и чемпионата Европы 2016. В сентябре 2022 года объявил о завершении карьеры футболиста.

Тренерский путь начал 14 апреля 2023 года, возглавив клуб Первой лиги Турции Эюпспор (Стамбул). По итогам сезона 2023/24 привел команду к победе в турнире и вывел ее в турецкую Суперлигу. В сезоне 2024/25 вместе с Эюпспором занял 6-е место в чемпионате Турции. Всего в статусе главного тренера провел 84 матча.

ВИДЕО. Как играл Арда Туран во время своей карьеры футболиста