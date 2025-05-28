На трансфер звезды сборной Украины претендуют 7 клубов из Европы

На полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова претендуют сразу 7 клубов из Европы, сообщает журналист Caught Offside Экрем Конур.

«Наполи намерен активизировать переговоры по украинскому полузащитнику Георгию Судакову после завершения трансфера Кевина Де Брюйне. С украинским игроком также связывают Ювентус, Борнмут, Вест Хэм, Брентфорд, Порту и Бенфику», – написал Конур в Twitter.

В нынешнем сезоне Судаков провел 37 матчей за «Шахтер», в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость 22-летнего хавбека, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» установил трансферную цену на Судакова в размере 40 млн евро.