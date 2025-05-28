Англия28 мая 2025, 01:21 |
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WhoScored обнародовал команду сезона топ-5 лиг Европы
Статистический портал определили лучших игроков почти завершившегося сезона
28 мая 2025, 01:21 |
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Статистический портал WhoScored опубликовал символическую команду сезона топ-5 лиг Европы.
Наиболее необыччной получилась линия обороны, где из мировых звезд можно заметить лишь Вирджила ван Дейка, представляющего «Ливерпуля».
Вот полный список игроков:
- Вратарь: Марк Флеккен (Брентфорд)
- Защита: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Вилли Орбан (РБ Лейпциг), Джеймс Тарковски (Эвертон)
- Полузащита: Рафинья (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), Ламин Ямаль (Барселона)
- Нападение: Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ)
Ранее сообщалось о том, что WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25.
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