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  4. WhoScored обнародовал команду сезона топ-5 лиг Европы
Англия
28 мая 2025, 01:21 |
99
0

WhoScored обнародовал команду сезона топ-5 лиг Европы

Статистический портал определили лучших игроков почти завершившегося сезона

28 мая 2025, 01:21 |
99
0
WhoScored обнародовал команду сезона топ-5 лиг Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую команду сезона топ-5 лиг Европы.

Наиболее необыччной получилась линия обороны, где из мировых звезд можно заметить лишь Вирджила ван Дейка, представляющего «Ливерпуля».

Вот полный список игроков:

  • Вратарь: Марк Флеккен (Брентфорд)
  • Защита: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Вилли Орбан (РБ Лейпциг), Джеймс Тарковски (Эвертон)
  • Полузащита: Рафинья (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), Ламин Ямаль (Барселона)
  • Нападение: Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25.

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символическая сборная WhoScored Марк Флеккен Брентфорд Вирджил ван Дейк Ливерпуль Вилли Орбан РБ Лейпциг Джеймс Тарковски Эвертон Рафинья Диас Барселона Джамал Мусиала Бавария Флориан Вирц Байер Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Реал Мадрид Гарри Кейн Усман Дембеле ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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