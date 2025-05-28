WhoScored обнародовал команду сезона топ-5 лиг Европы

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую команду сезона топ-5 лиг Европы.

Наиболее необыччной получилась линия обороны, где из мировых звезд можно заметить лишь Вирджила ван Дейка, представляющего «Ливерпуля».

Вот полный список игроков:

Вратарь: Марк Флеккен (Брентфорд)

Защита: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Вилли Орбан (РБ Лейпциг), Джеймс Тарковски (Эвертон)

Полузащита: Рафинья (Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), Ламин Ямаль (Барселона)

Нападение: Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что WhoScored назвал лучшего игрока Европы сезона 2024/25.