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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 23:58 | Обновлено 28 мая 2025, 00:18
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0

«Для меня это – удивительно». Воробей – о назначении Турана

Экс-игрок «Шахтера» Андрей Воробей надеется, что Арде Турану удастся взбодрить донецкую команду

27 мая 2025, 23:58 | Обновлено 28 мая 2025, 00:18
452
0
«Для меня это – удивительно». Воробей – о назначении Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» определился с новым главным тренером. То, о чем много говорили в последние дни, состоялось. «Горняков» возглавил бывший наставник «Эюпспора» Арда Туран.

Своим мнением о назначении турецкого специалиста с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей.

«Учитывая, что о назначении Арды Турана в последнее время много говорили, то это не стало, если можно так сказать, сенсацией. Тем не менее, я уверен, что «Шахтер» никогда не назначает тренера, пока хорошо его не изучит. Наверняка эти контакты начались еще до того, как в «Эюпспор» уехал Тарас Степаненко.

Хотя, если честно, для меня стало удивлением, когда Туран впервые начал фигурировать в прессе в числе кандидатов на пост наставника донецкой команды, так как это молодой тренер и пока не добивался хоть каких-то значимых успехов в своей тренерской карьере.

Пока загадка, что будет показывать «Шахтер» при этом специалисте. Одно дело работать в «Эюпспоре», и совсем другое – в «Шахтере». Здесь ведь нужно учитывать и нынешнюю специфику нашего чемпионата и то, что «горняки» уже долгое время выступают вне родных стен.

Думаю, на сборах начнутся вырисовываться первые впечатления о работе Турана, а более конкретно, можно будет говорить хотя бы после нескольких туров нового чемпионата. Тем более что, возможно, не за горами и старт «Шахтера» в Лиге Европы.

Остается только надеяться, что этот турецкий наставник сумеет взбодрить команду, добавит ей характера, чего не наблюдалось за «горняками» в минувшем сезоне», – сказал Воробей в разговоре с корреспондентом Sport.ua Сергеем Бойченко.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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