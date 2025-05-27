В Черноморце рассказали о восстановлении базы после прилета шахеда из рф

С тех пор, как вражеский шахед в последний день февраля попал в клубную базу «Черноморца» в Совиньоне, прошло почти три месяца.

После подсчета убытков, которых понесла святая святых одесской команды, начались работы по восстановлению поврежденного объекта. Сначала на базе ликвидировали большую воронку, которая образовалась после прилета в угол одного из тренировочных полей. А затем ремонтные работы переместились на жилой корпус.

О ходе ремонтных работ в комментарии Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Кучер:

«Окна на базе уже вставили. А вот по поводу помещения бассейна еще есть вопросы. После прилета его окна выбило взрывом, и стекло полетело в бассейн.

Поэтому пришлось спустить воду, чтобы все убрать – а это тоже непростой процесс. Я надеюсь, что за период отпуска команды ремонт как раз завершат».