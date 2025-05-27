Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Черноморце рассказали о восстановлении базы после прилета шахеда из рф
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 23:17 | Обновлено 27 мая 2025, 23:28
329
0

В Черноморце рассказали о восстановлении базы после прилета шахеда из рф

Ремонт клубной базы одесского клуба подходит к завершению

27 мая 2025, 23:17 | Обновлено 27 мая 2025, 23:28
329
0
В Черноморце рассказали о восстановлении базы после прилета шахеда из рф
Совиньон

С тех пор, как вражеский шахед в последний день февраля попал в клубную базу «Черноморца» в Совиньоне, прошло почти три месяца.

После подсчета убытков, которых понесла святая святых одесской команды, начались работы по восстановлению поврежденного объекта. Сначала на базе ликвидировали большую воронку, которая образовалась после прилета в угол одного из тренировочных полей. А затем ремонтные работы переместились на жилой корпус.

О ходе ремонтных работ в комментарии Sport.ua рассказал главный тренер «Черноморца» Александр Кучер:

«Окна на базе уже вставили. А вот по поводу помещения бассейна еще есть вопросы. После прилета его окна выбило взрывом, и стекло полетело в бассейн.

Поэтому пришлось спустить воду, чтобы все убрать – а это тоже непростой процесс. Я надеюсь, что за период отпуска команды ремонт как раз завершат».

По теме:
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Украинцы в Молдове завоевали чемпионство и Кубок страны
Арда Туран продолжил иностранные тренерские традиции Шахтера
Черноморец Одесса тренировочные базы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд дроны бомбардировки российско-украинская война Совиньон Александр Кучер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Футбол | 27 мая 2025, 08:25 9
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы

Украинский вратарь не спешит покидать мадридский гранд

Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Футбол | 27 мая 2025, 08:57 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»

Экс-нападающий «Динамо» – о работе Каштру с Роналду

Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Футбол | 27.05.2025, 11:05
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
«Я очень рад». Мареска впервые за долгое время вспомнил о Мудрике
Футбол | 27.05.2025, 23:22
«Я очень рад». Мареска впервые за долгое время вспомнил о Мудрике
«Я очень рад». Мареска впервые за долгое время вспомнил о Мудрике
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Теннис | 27.05.2025, 18:01
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 16
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем