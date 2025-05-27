Украинцы в Молдове завоевали чемпионство и Кубок страны

В только что завершившемся сезоне 2024/25 в Молдове двое украинцев завоевали разные титулы.

Воспитанник днепропетровского футбола защитник Ярослав Терехов выиграл чемпионское звание в составе «Милсами» из Оргеева.

Тренер Дмитрий Пархоменко стал обладателем Кубка страны с тираспольским «Шерифом». В разгар весны, когда боснийский наставник тираспольчан Мислав Кароглан был уволен, на роль главного тренера в клубе назначили Виктора Михайлова. Пархоменко стал его ассистентом, внеся вклад в получение почетного трофея.

Триумфатор сезона Дмитрий Пархоменко в комментарии для Sport.ua рассказал:

«Мы приняли команду всего за месяц до завершения чемпионата, когда «Шериф» находился на третьем месте. Перед нами была поставлена задача выиграть чемпионат и Кубок Молдовы. Отставание от первого места на тот момент составляло 4–5 очков, и в последнем туре наша команда принимала на своем поле «Милсами».

Чтобы завоевать чемпионское звание, нам нужна была только победа, однако несмотря на полное преимущество над соперником и созданное большое количество опасных моментов, сыграли вничью. «Шериф» заслуживал стать чемпионом, но, к сожалению, не получилось.

А через неделю мы играли с тем же «Милсами» в финале Кубка. В этой встрече все повторилось: преимущество было на стороне нашей команды, но забить удалось лишь на 85-й минуте. Однако через две минуты соперник счет сравнял. И все же мы забили победный мяч, сделав это на 90+2-й минуте.

Понятно, что эта победа была очень приятной. Однако оставалось лишь сожалеть, что не выиграли золотые медали чемпионата. Для меня, как для тренера, титул обладателя Кубка – один из главных в карьере. Надеюсь, что в новом сезоне «Шерифу» удастся выиграть оба титула.

Сейчас команда ушла в отпуск, но уже через неделю начнем готовиться к новому сезону, который стартует в Молдове 20 июня. А 10 июля нас ждет первый еврокубковый матч в Лиге Европы».

Интересно, что ровно 25 лет назад Дмитрий Пархоменко как игрок выиграл с «Шерифом» первое чемпионство. Кроме «Шерифа» он играл за ряд клубов из разных стран, среди которых «Черноморец», «Днестр», ФК «Одесса» и «Балканы». После завершения активных выступлений в футболе тренировал «Балканы», венгерские «Диошдьер» и «Дьер».

Читайте также: Ассистентом Гуры в Шерифе стал украинец

Чемпионат Молдовы 2024/25. Второй этап. Итоговая турнирная таблица