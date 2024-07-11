Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассистентом Гуры в Шерифе стал украинец
Другие новости
11 июля 2024, 09:22 |
390
0

Ассистентом Гуры в Шерифе стал украинец

Тренер вернулся в знакомый клуб, в котором был футболистом

11 июля 2024, 09:22 |
390
0
Ассистентом Гуры в Шерифе стал украинец
ФК Шериф. Дмитрий Пархоменко

Украинский тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Гура в сезоне 2024/25 будет работать с соотечественником в тренерском штабе. Им стал Дмитрий Пархоменко, последним клубом которого был венгерский «Диошдьер». В самый титулованный клуб Молдовы этот 45-летний специалист попал не случайно. Дело в том, что в начале нынешнего тысячелетия он более двух лет был игроком «Шерифа», дважды выиграв с ним золотые награды чемпионата и Кубок Молдовы.

Кроме выступлений в Украине и в молдавском футболе Дмитрий Пархоменко поиграл еще в трех странах – Болгарии, Азербайджане и Армении.

– Я вернулся в клуб, в котором играл много лет назад, – сказал в разговоре с корреспондентом Sport.ua Дмитрий Пархоменко, – Все, кто работает в руководстве клуба, мне хорошо знакомы, поэтому проблем с адаптацией не было. С первого дня включился в работу, работаю одним из помощников Гуры, отвечая за оборонительную линию. Так же, как и отвечал у Андрея Пархоменко в «Балканах» и у Сергея Кузнецова в «Диошдьере».

Сегодня Юрий Гура в сотрудничестве со своим новоиспеченным ассистентом дебютируют в Лиге Европы в домашнем матче с азербайджанским клубом «Зиря».

Ранее украинский тренер «Шерифа» Юрий Гура высказался о трансферах украинских игроков в молдавский гранд.

По теме:
В Черноморце рассказали об уходе двух легионеров
Почти официально. Стал известен главный тренер конкурента команды Роналду
Юрий ГУРА: «Трансферы украинцев в Шериф? Разве что Тису будут переплывать»
Юрий Гура Шериф Тирасполь чемпионат Молдовы по футболу назначение тренера инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Футбол | 10 июля 2024, 19:33 5
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин

Признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко

Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо
Футбол | 11 июля 2024, 06:10 0
Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо
Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо

Главные новости за 10 июля на Sport.ua

Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Футбол | 11.07.2024, 05:40
Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Теннис | 10.07.2024, 13:40
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Теннис | 10.07.2024, 16:48
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
09.07.2024, 12:21 1
Бокс
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
09.07.2024, 23:57 123
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
10.07.2024, 20:58 2
Теннис
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем