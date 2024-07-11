Ассистентом Гуры в Шерифе стал украинец

Украинский тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Гура в сезоне 2024/25 будет работать с соотечественником в тренерском штабе. Им стал Дмитрий Пархоменко, последним клубом которого был венгерский «Диошдьер». В самый титулованный клуб Молдовы этот 45-летний специалист попал не случайно. Дело в том, что в начале нынешнего тысячелетия он более двух лет был игроком «Шерифа», дважды выиграв с ним золотые награды чемпионата и Кубок Молдовы.

Кроме выступлений в Украине и в молдавском футболе Дмитрий Пархоменко поиграл еще в трех странах – Болгарии, Азербайджане и Армении.

– Я вернулся в клуб, в котором играл много лет назад, – сказал в разговоре с корреспондентом Sport.ua Дмитрий Пархоменко, – Все, кто работает в руководстве клуба, мне хорошо знакомы, поэтому проблем с адаптацией не было. С первого дня включился в работу, работаю одним из помощников Гуры, отвечая за оборонительную линию. Так же, как и отвечал у Андрея Пархоменко в «Балканах» и у Сергея Кузнецова в «Диошдьере».

Сегодня Юрий Гура в сотрудничестве со своим новоиспеченным ассистентом дебютируют в Лиге Европы в домашнем матче с азербайджанским клубом «Зиря».

Ранее украинский тренер «Шерифа» Юрий Гура высказался о трансферах украинских игроков в молдавский гранд.