Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал клуб и может уйти

24-летний украинский нападающий Даниил Сикан может уже летом покинуть «Трабзонспор».

По информации турецких СМИ, Сикан своей игрой разочаровал руководство «Трабзонспора», которое ждало от него лучших результатов. Такого же мнения придерживается и наставник клуба Фатих Текке, который даже заменил украинца в недавнем матче после первого тайма.

Украинцу дали время улучшить свою игру на летних сборах, если у него не получится, то трансфер – вопрос времени.

В этом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 17 матчей, забил три гола и сделал один ассист. Ранее Сикан впервые стал отцом.