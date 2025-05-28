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  4. Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал клуб и может уйти
Турция
28 мая 2025, 03:50 | Обновлено 28 мая 2025, 05:39
1745
1

Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал клуб и может уйти

Сикан может покинуть «Трабзонспор»

28 мая 2025, 03:50 | Обновлено 28 мая 2025, 05:39
1745
1
Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал клуб и может уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

24-летний украинский нападающий Даниил Сикан может уже летом покинуть «Трабзонспор».

По информации турецких СМИ, Сикан своей игрой разочаровал руководство «Трабзонспора», которое ждало от него лучших результатов. Такого же мнения придерживается и наставник клуба Фатих Текке, который даже заменил украинца в недавнем матче после первого тайма.

Украинцу дали время улучшить свою игру на летних сборах, если у него не получится, то трансфер – вопрос времени.

В этом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 17 матчей, забил три гола и сделал один ассист. Ранее Сикан впервые стал отцом.

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Даниил Сикан Трабзонспор трансферы чемпионат Турции по футболу Фатих Текке
Дмитрий Олейник Источник: Günebakış Haber
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Lulinnha
Так это стабильно для него. 3 гола за 17 матчей. 
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