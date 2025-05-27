«Я очень рад». Мареска впервые за долгое время вспомнил о Мудрике

28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).

Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский футболист Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола, прилетел во Вроцлав

На пресс-конференции перед матчем наставник «синих» Энцо Мареска вспомнил Михаила.

«Если честно, я не знаю, Мудрик уже здесь, во Вроцлаве, или он еще в пути. Он уже приехал? Я очень рад, что Миша здесь», – сказал Мареска.

Украинец будет иметь шансы получить медаль победителя Лиги конференций и даже выйти на пьедестал награждения после матча.