«Я очень рад». Мареска впервые за долгое время вспомнил о Мудрике
Тренер «Челси» вспомнил Михаила
28 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис (Испания) и Челси (Англия).
Поединок состоится на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский футболист Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола, прилетел во Вроцлав
На пресс-конференции перед матчем наставник «синих» Энцо Мареска вспомнил Михаила.
«Если честно, я не знаю, Мудрик уже здесь, во Вроцлаве, или он еще в пути. Он уже приехал? Я очень рад, что Миша здесь», – сказал Мареска.
Украинец будет иметь шансы получить медаль победителя Лиги конференций и даже выйти на пьедестал награждения после матча.
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