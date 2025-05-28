Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити

Сенегальский вингер Самба Диалло вернется в киевское «Динамо» после аренды в иерусалимский «Хапоэль». Эту информацию в комментарии Telegram-каналу «Идеальное Динамо» подтвердил сам игрок.

22-летний футболист находится на контракте со столичным клубом с лета 2021 года и в свое время феерил за юношескую команду киевлян, чем в какой-то момент даже обратил на себя внимание английского «Манчестер Сити», но дальше интереса дело не зашло. В составе взрослой команды «Динамо» Самба провел лишь 17 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.