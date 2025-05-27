Челси готовит 100-миллионный трансфер под Лигу чемпионов

Французский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский гранд намерен подписать 22-летнего футболиста в качестве усиления под Лигу чемпионов. «Айнтрахт» готов вести переговоры со стартовой ценой в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Уго Экитике провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе.