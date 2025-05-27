Челси готовит 100-миллионный трансфер под Лигу чемпионов
Уго Экитике привлекает внимание английского клуба
Французский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонский гранд намерен подписать 22-летнего футболиста в качестве усиления под Лигу чемпионов. «Айнтрахт» готов вести переговоры со стартовой ценой в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Уго Экитике провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе.
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