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  4. Челси готовит 100-миллионный трансфер под Лигу чемпионов
Англия
27 мая 2025, 22:45 |
1477
0

Челси готовит 100-миллионный трансфер под Лигу чемпионов

Уго Экитике привлекает внимание английского клуба

27 мая 2025, 22:45 |
1477
0
Челси готовит 100-миллионный трансфер под Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Французский форвард франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский гранд намерен подписать 22-летнего футболиста в качестве усиления под Лигу чемпионов. «Айнтрахт» готов вести переговоры со стартовой ценой в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Уго Экитике провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе.

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Уго Экитике Челси Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
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