Неожиданно. Алонсо запросил у Реала трансфер, он играл с украинцами
Испанский коуч хочет видеть в команде Алейша Гарсию
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в команде испанского полузащитника леверкузенского «Байера» Алейша Гарсию, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский коуч высоко котирует игру 27-летнего хавбека и внес его в свой список желанных трансферов, которые запросил у руководства.
В текущем сезоне Алейш Гарсия провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи. Его соглашение с «Байером» истекает летом 2029 года. В прошлом сезоне Гарсия играл в «Жироне» вместе с Виктором Цыганковым и Артемом Довбыком.
Ранее сообщалось о том, что легендарный бомбардир покидает «Реал».
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