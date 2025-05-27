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Испания
27 мая 2025, 20:46 | Обновлено 27 мая 2025, 21:04
1477
1

Неожиданно. Алонсо запросил у Реала трансфер, он играл с украинцами

Испанский коуч хочет видеть в команде Алейша Гарсию

27 мая 2025, 20:46 | Обновлено 27 мая 2025, 21:04
1477
1
Неожиданно. Алонсо запросил у Реала трансфер, он играл с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в команде испанского полузащитника леверкузенского «Байера» Алейша Гарсию, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский коуч высоко котирует игру 27-летнего хавбека и внес его в свой список желанных трансферов, которые запросил у руководства.

В текущем сезоне Алейш Гарсия провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи. Его соглашение с «Байером» истекает летом 2029 года. В прошлом сезоне Гарсия играл в «Жироне» вместе с Виктором Цыганковым и Артемом Довбыком.

Ранее сообщалось о том, что легендарный бомбардир покидает «Реал».

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Алейш Гарсия Реал Мадрид Байер Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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EGOS
але є нюанс - він завжди хотів грати за Барселону, тому...
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