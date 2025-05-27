Вот это так возобновил карьеру. Польский вратарь Барселоны продлит контракт

35-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны продолжит выступать за клуб после возобновления карьеры.

Об этом сообщает издание Goal.pl.

Сообщается, что Щенсны продолжит сотрудничество с каталонцами не на год, а на два.

После возобновления карьеры поляк отыграл 30 матчей и пропустил 30 мячей. Войцех Щенсны стал чемпионом Испании, а также завоевал Суперкубок и Кубок страны.

Щенсны в своей карьере выступал за «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус».

За сборную Польши в последний раз выступал на чемпионате Европы 2024 года.