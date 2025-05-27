Главная звезда Барселоны подпишет с клубом шестилетний контракт
Ламин Ямаль не видит своего будущего в другом клубе
17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет шестилетний контракт с клубом уже 27 мая днем.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Фабрицио, игрок останется в структуре клуба как минимум до 2031 года.
Сообщается, что новый контракт согласован с агентом игрока Жоржем Мендешем, и игрок только должен его подписать.
В этом сезоне Ламин Ямаль провел за каталонцев 55 матчей в различных турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Ансу Фати решил сменить клуб.
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