Англия27 мая 2025, 19:59 | Обновлено 27 мая 2025, 20:59
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Секрет тен Хага. При экс-тренере в Ман Юнайтед работал странный консультант
Специалист работал над уверенностью игроков
27 мая 2025, 19:59 | Обновлено 27 мая 2025, 20:59
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пригласил в клуб специалиста по языку тела.
Об этом сообщает издание The Athletic.
Известно, что консультант отвечал за развитие уверенности футболистов во время пробития штрафных ударов.
Также он учил игроков распознавать мимику соперников во время пробития пенальти.
Известно, что со специалистом подопечные тен Хага выиграли все серии пенальти. Команда пробивала их в матчах Кубка Англии против «Брайтона» и «Ковентри». В итоге «Манчестер Юнайтед» выиграл турнир.
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