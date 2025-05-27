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Англия
27 мая 2025, 19:59 | Обновлено 27 мая 2025, 20:59
402
0

Секрет тен Хага. При экс-тренере в Ман Юнайтед работал странный консультант

Специалист работал над уверенностью игроков

27 мая 2025, 19:59 | Обновлено 27 мая 2025, 20:59
402
0
Секрет тен Хага. При экс-тренере в Ман Юнайтед работал странный консультант
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пригласил в клуб специалиста по языку тела.

Об этом сообщает издание The Athletic.

Известно, что консультант отвечал за развитие уверенности футболистов во время пробития штрафных ударов.

Также он учил игроков распознавать мимику соперников во время пробития пенальти.

Известно, что со специалистом подопечные тен Хага выиграли все серии пенальти. Команда пробивала их в матчах Кубка Англии против «Брайтона» и «Ковентри». В итоге «Манчестер Юнайтед» выиграл турнир.

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Александр Сильченко Источник: The Athletic
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