Замена Де Брюйне? Манчестер Сити нацелился на французского полузащитника

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист, который покинет французский клуб летом, находится в шорт-листе английского гранда. Там же есть и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».

«Горожане» уже получили информацию о цене трансфера.

Как и уходящий из «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, Райан является атакующим полузащитником. В текущем сезоне француз провел 44 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола нашел замену для Де Брюйне.