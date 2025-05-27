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  4. Замена Де Брюйне? Манчестер Сити нацелился на французского полузащитника
Англия
27 мая 2025, 18:35 | Обновлено 27 мая 2025, 19:01
962
0

Замена Де Брюйне? Манчестер Сити нацелился на французского полузащитника

Райан Шерки привлекает внимание английского гранда

27 мая 2025, 18:35 | Обновлено 27 мая 2025, 19:01
962
0
Замена Де Брюйне? Манчестер Сити нацелился на французского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист, который покинет французский клуб летом, находится в шорт-листе английского гранда. Там же есть и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».

«Горожане» уже получили информацию о цене трансфера.

Как и уходящий из «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, Райан является атакующим полузащитником. В текущем сезоне француз провел 44 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола нашел замену для Де Брюйне.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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