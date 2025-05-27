Замена Де Брюйне? Манчестер Сити нацелился на французского полузащитника
Райан Шерки привлекает внимание английского гранда
Французский полузащитник «Лиона» Райан Шерки привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 22-летний футболист, который покинет французский клуб летом, находится в шорт-листе английского гранда. Там же есть и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».
«Горожане» уже получили информацию о цене трансфера.
Как и уходящий из «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, Райан является атакующим полузащитником. В текущем сезоне француз провел 44 матча на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 20 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола нашел замену для Де Брюйне.
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